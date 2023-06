3. Liga: Dresden verpflichtet Innenverteidiger und erklärt Sechser für "unverkäuflich"

Dynamo Dresden hat den fünften neuen Spieler für die kommende Spielzeit 2023/2024 vorgestellt. Einen Leistungsträger erklärten die Verantwortlichen für unverkäuflich.

Dynamo Dresden hat Tobias Kraulich verpflichtet. Der 24-jährige Innenverteidiger kommt ablösefrei vom SV Meppen und unterschrieb bei der Sportgemeinschaft einen Einjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. Nach Kyu-hyun Park (Werder Bremen) und Tom Zimmerschied (Hallescher FC) ist Kraulich der dritte Dresdner Zugang für die Serie 2023/2024.

Ralf Becker, Sportgeschäftsführer der SGD, sagt: "Mit Tobias Kraulich konnten wir einen robusten Innenverteidiger für uns gewinnen, den besonders sein überlegter Spielaufbau sowie sein abgeklärtes Zweikampfverhalten auszeichnet. Zudem verfügt er über ein hervorragendes Kopfballspiel, das uns sowohl defensiv als auch offensiv bei Standards zugutekommen wird. Wir sind davon überzeugt mit ihm eine passende Verstärkung für unsere Defensive gefunden zu haben."

Der 1,91 Meter große Innenverteidiger wurde in Erfurt geboren und erlernte im Nachwuchsbereich seines Heimatvereins Rot-Weiss Erfurt das Fußball-ABC. Nach einer Saison im Drittligakader ging es für ihn zur zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg in die Regionalliga Bayern, bevor er von dort zu den Würzburger Kickers in die 2. Bundesliga wechselte.

In der Saison 2022/2023 trug er das Trikot des SV Meppen und bestritt insgesamt 26 Partien, in denen er einen Treffer erzielen konnte. Insgesamt bringt der 24-Jährige bereits Erfahrung aus 15 Einsätzen in der 2. Bundesliga sowie 68 Partien in der 3. Liga mit nach Elbflorenz.

Paul Will ist ein absoluter Führungsspieler, wird in der kommenden Saison bei uns eine ganz zentrale Rolle spielen. Wir werden ihn definitiv nicht abgeben Ralf Becker

"Der Schritt zu Dynamo Dresden ist für mich eine tolle Herausforderung und Chance, die ich voller Vorfreude annehme. Der Verein hat ambitionierte Ziele im kommenden Jahr, mit denen ich mich zu 100 Prozent identifiziere und zu deren Erreichen ich gerne meinen Teil beitragen möchte. Besonders freue ich mich darauf die geniale Kulisse hier bei den Spielen als Dynamo-Spieler erleben zu dürfen", erklärt Kraulich.

Dresden: Zweitligisten haben Dynamos Will im Visier

Derweil will Dynamo Dresden nach dem Verlust von Leihspieler Ahmet Arslan, der Torschützenkönig wurde und wohl zu Hertha BSC wechseln wird, nicht noch einen weiteren Leistungsträger verlieren. Denn laut "Bild" ist Paul Will das Objekt der Begierde mehrerer Zweitligisten. Der 24-Jährige ist der Chef in Dynamos Mittelfeld und spielte als Sechser eine starke Saison.

"Paul Will ist ein absoluter Führungsspieler, wird in der kommenden Saison bei uns eine ganz zentrale Rolle spielen. Wir werden ihn definitiv nicht abgeben", erklärt Becker den ehemaligen Münchener, dessen Vertrag in Dresden bis Sommer 2024 gültig ist, für "unverkäuflich".

Will kam im Sommer 2020 vom FC Bayern München II nach Dresden und bestritt bislang 90 Pflichtspiele (fünf Treffer, vier Vorlagen) für Dynamo. In der vergangenen Saison waren es 32 Einsätze (zwei Tore).