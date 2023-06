3. Liga: Nicht nur Sandhausen - Ex-Zwickau-Trainer ist in Liga drei heiß begehrt

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich der FSV Zwickau und Trainer Ronny Thielemann trennen werden. Doch der Coach könnte in der 3. Liga bleiben.

Am Samstag hatte RevierSport berichtet, dass sich drei von vier Drittliga-Absteigern von ihren Trainer getrennt haben. Der Dritte im Bunde war Ronny Thielemann.

"Der FSV Zwickau und Ronny Thielemann gehen fortan getrennte Wege und haben sich auf eine einvernehmliche Trennung verständigt. In offenen und ehrlichen Gesprächen sind beide Parteien übereingekommen, dass diese Lösung für alle Beteiligten am besten ist. Wir wünschen Ronny auf seinem weiteren Weg alles Gute und wissen seinen Einsatz sehr zu schätzen", hieß es in einer Pressemitteilung der "Schwäne" aus Zwickau. Wer Thielemanns Nachfolger wird, ist noch offen. Die Zwickauer sind nicht nur auf der Suche nach einem neuen Trainer, sondern müssen laut "Bild"-Zeitung auch noch eine Finanzlücke von rund einer Million Euro stopfen - und das bis Mitte Juli.

Das ist aber nicht mehr das Problem des 49-jährigen Fußballlehrers. Denn mittlerweile ist klar, warum er Zwickau verlässt. Er hatte nämlich einen Vertrag bis Sommer 2024 beim FSV. Dieser war auch für die Regionalliga gültig. Doch auf die 4. Liga hat der Ex-Profi wohl keine Lust.

Warum auch? Er ist in der 3. Liga weiter ein begehrter Trainer. RevierSport berichtete bereits, dass der SV Sandhausen ein Auge auf Thielemann geworfen hat. Nun erfuhren wir, dass auch der SV Waldhof Mannheim Thielemann als möglichen Nachfolger für Christian Neidhart (Kickers Offenbach) ins Auge gefasst hat. Eine Entscheidung über Thielemanns Zukunft wird in der kommenden Woche erwartet.

Ronny Thielemann als Trainer:

21. April 2008 bis 30. Juni 2010: Co-Trainer Energie Cottbus

1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011: Trainer Erzgebirge Aue U19

1. Juli 2011 bis 25. Oktober 2011: Co-Trainer 1. FC Magdeburg

25. Oktober 2011 bis 20. März 2012: Interimstrainer 1. FC Magdeburg

1. Juli 2012 bis 30. Juni 2013: Trainer 1. FC Magdeburg U17

1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014: Trainer 1. FC Magdeburg U19

1. Juli 2014 bis 12. November 2018: Co-Trainer 1. FC Magdeburg

9. Januar 2019 bis 6. November 2022: Co-Trainer Hansa Rostock

20. Februar 2022 bis 9. Juni 2023: FSV Zwickau