SC Verl: Schmuckkästchen fast fertig - Vier Spieler kommen noch - Kniat-Personalie immer heißer

Der Sportclub Verl freut sich ganz besonders auf seine vierte Saison in Folge in der 3. Liga. Endlich wird es für die Verler echte Heimspiele geben.

Pünktlich zum zweiten Juni-Wochenende hin präsentierten die Verantwortlichen des SC Verl ihren Fans tolle Nachrichten: Das Verler Stadion an der Poststraße ist so gut wie fertig.

Alles läuft nach Zeitplan und bis Anfang August, dem ersten Drittliga-Spieltag, wird das Schmuckkästchen, das rund 5300 Fans (1500 bis 1800 Gästebereich) Platz bietet, komplett fertig sein.

Aktuell weihen schon einmal die "Stars von Morgen" den Rasen ein. "Bei uns findet ein großes, internationales U10-Turnier statt. Da können die kleinen Kicker schon einmal unseren tollen Hybrid-Rasen testen", sagt Sebastian Lange gegenüber RevierSport. Aufsichtsratschef Andre Theilmeier ergänzt: "Es ist natürlich toll zu sehen, dass die Arbeiten im Stadion so weit fortgeschritten sind. Es sind nur noch kleinere Restarbeiten zu erledigen. Wir werden bis zum 1. Spieltag auf jeden Fall fertig sein."

Sportchef Lange, der sich ein paar Tag Urlaub in Lübeck gönnt, ist mit der Kaderplanung so gut wie durch. Am Montag, 12. Juni, will der SC Verl noch einen Offensivspieler vorstellen. "Dann kommen noch ein Linksverteidiger und zwei Torhüter. Wann wir diese Jungs vorstellen, steht aber noch nicht fest. Die Namen sind uns aber geläufig (lacht). Man kann sagen, dass wir erst einmal durch sind", verrät Lange.

Wer die neuen Spieler und den Verler Kader 2023/2024 trainieren wird, kann Lange aber noch nicht zu einhundert Prozent beantworten. Auch er hat den RevierSport-Artikel gelesen, in dem SCV-Erfolgstrainer Michel Kniat mit Arminia Bielefeld in Verbindung gebracht wird. Sein kurzes Statement: "Dazu kann und will ich mich aktuell nicht äußern." Ein Dementi hört sich mit Sicherheit anders an.

Der Kader 2023/2024 des SC Verl im Überblick:

Tor: Leon Nübel, Fabian Pekruhl

Abwehr: Torge Paetow, Daniel Mikic, Nick Otto, Michel Stöcker, Nico Ochojski, Tobias Knost, Fabio Gruber (FC Augsburg II)

Mittelfeld: Joscha Wosz, Tom Baack, Oliver Batista Meier, Ilya Polyakov, Presley Pululu, Maximilian Franke, Maximilian Wolfram, Mael Corboz, Leon Bürger, Nicolas Sessa

Angriff: Lars Lokotsch (Fortuna Köln), Hendrik Mittelstädt (1. FC Köln II), Mateo Biondic, Eduard Probst