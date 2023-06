3. Liga: Halle verstärkt sich mit Spielern des SV Werder Bremen und FC Augsburg

Der Hallesche FC bastelt weiter fleißig an seinem Kader für die Saison 2023/2024. Der HFC präsentierte zwei weitere Akteure.

Der Hallesche FC arbeitet weiterhin an einer gesunden Mischung aus Erfahrung und Entwicklungsfähigkeit bei der Kaderzusammenstellung. Zu gestandenen Akteuren wie Dominic Baumann (FSV Zwickau) und Tom Baumgart (Erzgebirge Aue) gesellen sich neben Matthew Meier nun zwei weitere Youngster mit großem Potential hinzu.

Wie Meier, der aus der U19 des VfL Wolfsburg kommt, wechseln auch Tim-Justin Dietrich (SV Werder Bremen) und Jordi Wegmann, der seit 2018 das Trikot des FC Augsburg trug, von Bundesliga-Nachwuchsmannschaften zum Halleschen FC in die 3. Liga.

Mit Dietrich wechselt ein 20-jähriger Innenverteidiger zum Halleschen FC, der mit 1,90 Meter, einem starken linken Fuß und ordentlicher Geschwindigkeit viele Voraussetzungen für einen Platz im Team auf sich vereint. "Mit Tim bekommen wir einen sehr ambitionierten Spieler, der bereits nennenswerte Erfahrung aus dem Spielbetrieb in Werders zweiter Mannschaft sowie zuletzt fünf Monate regelmäßiges Training bei Werders Bundesligamannschaft aufweisen kann, was ihm ein schnelles Adaptieren an die 3. Liga erleichtern sollte. Mit Tims Verpflichtung wollen wir auch in unserer Innenverteidigung eine Konkurrenzsituation herstellen", erklärt HFC-Sportchef Thomas Sobotzik.

Der 21-jährige Jordi Wegmann gilt als laufstarker Linksverteidiger mit Zug zum Tor und guter Flanke, in 26 Regionalligaspielen der Saison 2022/23 gelangen ihm sechs Tore und fünf Assists. "Auf der linken Seite gab es bei uns zu Nico Hug keine adäquate Alternative, sodass wir diese Lücke mit Jordi Wegmann schließen und uns Impulse von einem richtig guten Jungen erhoffen", Sobotzik fort.

Unterdessen verlängerte auch Torhüter Luca Bendel seinen Vertrag beim Halleschen FC, das Eigengewächs gehörte bereits in der vergangenen Spielzeit als dritter Keeper fest zum Profiteam und zeigt eine sehr erfreuliche Entwicklung.