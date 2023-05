Mannheim: Neidhart feiert versöhnlichen Saisonabschluss - Schnatterer über Karriereende

Der SV Waldhof Mannheim gewann 38. Spieltag mit 3:1 gegen den MSV Duisburg. Christian Neidhart freute sich in seinem wohl letzten Spiel als SVW-Trainer über den erfolgreichen Saisonabschluss.

Der SV Waldhof Mannheim beendete die Saison der 3. Liga mit einem Erfolgserlebnis und schlug den MSV Duisburg verdient mit 3:1 (2:0). Für Mannheims Trainer Christian Neidhart war es womöglich das letzte Spiel an der Seitenlinie des Vereins.

Wie die Rheinpfalz berichtete, soll der bis 2024 dotierte Vertrag von Neidhart vorzeitig aufgelöst werden. Eine offizielle Bestätigung von Seiten des SV Waldhof steht allerdings noch aus. Nach dem Sieg gegen Duisburg “verabschiedete” sich der 54-Jährige schon mal von seinen Spielern.

„Ich habe allen einen schönen Urlaub gewünscht und den Jungs, die uns verlassen, zu einem vernünftigen Abschluss beglückwünscht. Sie sollen diese Ehrenrunde genießen”, erklärte Neidhart gegenüber Magenta Sport.

Zum Spiel selber sagte der Trainer: „Es hat geholfen, dass wir bei diesem Wetter und dieser Hitze früh in Führung gegangen sind. Von der Einstellung her will ich jedes Spiel gewinnen, egal ob es das erste oder das letzte ist. Das haben wir uns vor der Partie auf die Fahne geschrieben und es hat geklappt.” Der SV Waldhof beendete die Spielzeit somit auf dem siebten Tabellenplatz mit 60 Punkten.

Schnatterer über Karriereende: „Ich bin einfach unglaublich dankbar”

Für Marc Schnatterer war die Partie gegen Duisburg das letzte Spiel im Profibereich. Der 37-Jährige beendete seine Karriere. Schnatterer wechselte im Sommer 2021 nach Mannheim und hinterließ dort einen bleibenden Eindruck. Zuvor spielte er viele Jahre für den 1. FC Heidenheim.

„Es war keine einfache Saison für uns und die Fans honorieren dennoch unsere harte und ehrliche Arbeit. Ich bin froh, dass wir so eine erfolgreiche Verabschiedung hinbekommen haben und bin einfach unglaublich dankbar für die letzten zwei Jahre, in der ich von der Mannschaft sehr gut unterstützt worden bin”, erklärte Schnatterer nach der Partie.

Des Weiteren kündigte Schnatterer an, den Verein weiterhin besuchen zu wollen und wünschte allen Beteiligten für die Zukunft nur das Beste. „Ich bin unglaublich froh, dass ich vor zwei Jahren so gut angekommen bin und unglaublich stolz, diese Erfahrung gemacht zu haben. Ich freue mich, in der Zukunft immer wieder hierherzukommen. Der Verein und die Menschen sind mir sehr ans Herz gewachsen. Wie ich schon gesagt habe, bin ich absoluter Fan von Waldhof Mannheim und werde für die kommenden Jahre die Daumen drücken.”