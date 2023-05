3. Liga: MSV Duisburg verliert Saisonfinale in Mannheim

Der MSV Duisburg unterlag am 38. Spieltag der 3. Liga mit 1:3 beim SV Waldhof Mannheim und verpasste es, die Saison mit einem Sieg zu beenden.

Vor dem 38. Spieltag der 3. Liga ging es beim Spiel zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem MSV Duisburg um nichts mehr. Dennoch wollten sich beide Mannschaften mit einem Sieg aus der Saison verabschieden. Dem SV Waldhof gelang dies, denn die Mannheimer schlugen Duisburg mit 3:1.

Beide Teams starteten mit Tempo in die Partie und schon in der Anfangsphase gab es Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der zweiten Minute brachte Marc Schnatterer einen Eckball gefährlich in die Duisburger Box. MSV-Keeper Maximilian Braune verschätzte sich, jedoch wurde der Ball noch abgefälscht, sodass Malte Karbstein den Ball knapp verpasste.

Wenig später flankte Julian Hettwer das Leder flach auf Benjamin Girth, dessen Rechtsschuss von Marcel Seegert zur Ecke geblockt werden konnte. Nach dem Eckstoß machte Baran Mogultay zwar den zweiten Ball fest, sein Schuss aus gut 20 Metern verfehlte das Tor aber deutlich.

In der 7. Minute erzielten die Gastgeber dann den ersten Treffer des Spiels. Adrian Malachowski schickte Dominik Martinovic mit einem feinen Pass die Spitze. Der Goalgetter drang über die rechte Seite in den Strafraum ein und schob den Ball aus zehn Metern überlegt ins lange Eck.

Sechs Minuten später erzielte der MSV beinahe den Ausgleich. Nach einem Einwurf fand der Ball den Kopf von Girth, jedoch landete sein Versuch auf der Querlatte. Die Mannheimer zeigten sich hingegen effektiver und legten in der 18. Minute einem weiteren Treffer nach. Nach einem Angriff über den linken Flügel legte Bentley Bahn ab auf Thomas Pledl und dieser ließ Braune im Tor der Duisburger mit seinem Flachschuss aus kurzer Distanz keine Chance.

Nach dem zweiten Tor hatte der SV die Partie weitestgehend im Griff. In der 26. Minute gaben die Duisburger zwar ein erneutes Lebenszeichen von sich, aber Morten Behrens konnte den Distanzschuss von Kolja Pusch erfolgreich zur Ecke parieren. Zehn Zeigerumdrehungen später zappelte der Ball dann im Netz der Mannheimer. Dem Kopfballtreffer von Girth ging jedoch ein offensives Foulspiel voraus, sodass der Unparteiische den Treffer korrekterweise nicht zählen ließ. Mit einem 2:0 ging es in die Pause.

SV Waldhof: Behrens - Jans, Riedel, Seegert, Karbstein - Höger (59. Russo), Malachowski (70. Taz), Schnatterer (59. Winkler), Bahn, Pledl (78. Ekincier) - Martinovic (70. Sohm) Behrens - Jans, Riedel, Seegert, Karbstein - Höger (59. Russo), Malachowski (70. Taz), Schnatterer (59. Winkler), Bahn, Pledl (78. Ekincier) - Martinovic (70. Sohm) Duisburg: Braune - Mogultay, Kwadwo, Bitter, Ajani (72. Feltscher) - Knoll (46. Stierlin), Michelbrink, Jander, Pusch - Hettwer, Girth (78. Bouhaddouz) Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger Tore: 1:0 Martinovic (7.), 2:0 Pledl (18.), 3:0 Taz (72.), 3:1 Bouhaddouz (88.) Zuschauer: 9440 Gelbe Karten: Pledl (21.) - Kwadwo (28.), Pusch (84.), Hettwer (90.)

Nach dem Seitenwechsel investierte der MSV wieder mehr und traf in der 56. zum zweiten Mal das Aluminium. Pusch hatte im Mittelfeld viel Platz und sein Schuss aus 19 Metern knallte lautstark an die Latte. Die Bemühungen der Zebras sollten jedoch nicht belohnt werden und es kam noch dicker für die Gäste. In der 72. Minute spielte Duisburgs Caspar Jander unbedrängt einen Rückpass genau in den Lauf des kurz zuvor eingewechselten Berkan Taz. Der Mannheimer nahm das Geschenk dankend an und überwand Braune mit einem Flachschuss zum 3:0.

Kurz vor Schluss trafen die Duisburger dann zum dritten Mal die Latte. Weil Bahn behandelt werden musste, spielte der SVW den Ball ins Seitenaus. Nach dem Einwurf wollte Pusch den Ball eigentlich fairerweise zurückgeben, doch sein Schuss aus 40 Metern wurde immer länger und klatschte letztendlich an die Querlatte.

Den Schlusspunkt zum 3:1 setzte in der 88. Minute Duisburgs Aziz Bouhaddouz mit einem sehenswerten Tor. Aus 26 Metern zog der eingewechselte Angreifer einfach mal ab und der Aufsetzer landete im rechten unteren Eck. Zwar sah Behrens im Tor der Gastgeber nicht allzu gut aus, jedoch stellte der Treffer einen schönen Abschluss für diese durchaus sehenswerte Partie dar.