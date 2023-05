RWE: Uhlig verrät, welche Spielertypen Rot-Weiss sucht und welche Skills wichtig sind

Vor den letzten beiden Saisonspielen von Rot-Weiss Essen gegen den SC Verl und Rot-Weiß Oberhausen hat RevierSport mit Marcus Uhlig gesprochen.

Nach Teil 1 und Teil 2 geht es in Teil 3, dem letzten Teil des RevierSport-Gesprächs mit Marcus Uhlig, um die Kaderplanung von Rot-Weiss Essen für die Saison 2023/2024.

Marcus Uhlig über...

... die Kaderplanung 23/24 - "großer Umbruch?": "Wann ist ein Umbruch klein, wann mittel und wann groß? Unsere neue sportliche Leitung ist federführend mit unserem Trainer längst intensiv zusammen bei der Kaderplanung für 23/24. Hier verrate ich kein Geheimnis, dass wir die Qualität im Kader verbessern wollen. Und auch werden. Grundsätzlich besteht die Aufgabe und auch die Erwartungshaltung darin, die offenkundig gewordenen Schwächen bestmöglich abzustellen.

... den Begriff "Hafenstraßen-Fußball": "Ich persönlich kann mit dem Begriff "Hafenstraßen-Fußball" einiges anfangen. Das ist doch in einer Zeit, wo viele Mannschaften einen ähnlichen, vergleichbaren Fußball spielen, etwas, was ein Stück weit für RWE steht und für das, was hier jeder sehen möchte. Wir brauchen den richtigen Mix aus verschiedenen Skills und Typen. Mentalität, Gier, Robustheit, Tempo, Klarheit und Bedingungslosigkeit im Spiel, Wucht. Aber natürlich auch Spieler, die mit der letzten oder vorletzten Aktion in der Offensive den Unterschied ausmachen können.

Bei jedem neuen Spieler müssen wir die Überzeugung haben, dass er gierig darauf ist, etwas zu erreichen. Dass er den nächsten Schritt gehen möchte. Stichwort Wohlfühl-Oase: Spieler, die es hier eher ausklingen lassen möchten, werden wir nicht verpflichten. Marcus Uhlig

Grundsätzlich möchte ich Spieler, die sich mit RWE und der Hafenstraße zu 100 Prozent identifizieren und das auch mit allem, was dazu gehört, annehmen und auf den Platz bringen. Flapsig ausgedrückt: Spieler, die Hafenstraße nicht nur wollen, sondern auch können. Mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Da wir uns tendenziell verjüngen möchten, suchen wir aber auch Spieler, bei denen wir eine realistische Fantasie haben können, dass wir sie zu all dem entwickeln können. Was wiederum aber nicht bedeutet, dass wir nicht auch Spieler mit einer gewissen Erfahrung und mit Führungs-Qualität benötigen. Spieler also, die vorangehen. Bei jedem neuen Spieler müssen wir die Überzeugung haben, dass er gierig darauf ist, etwas zu erreichen. Dass er den nächsten Schritt gehen möchte. Stichwort Wohlfühl-Oase: Spieler, die es hier eher ausklingen lassen möchten, werden wir nicht verpflichten.

... die ersten Neuzugänge: "Wir können heute noch nicht genau sagen, wie viele neue Spieler kommen werden. Dazu ist es noch zu früh und dazu sind derzeit auch noch zu viele Fragen unbeantwortet. Ich möchte an der Stelle aber auch um Geduld bitten, dass wir nach dem geschafften Klassenerhalt jetzt nicht einfach auf den Knopf drücken und täglich einen Neuzugang präsentieren werden. Ende Juni startet die Vorbereitung und zu diesem Zeitpunkt möchten wir einen Großteil des neuen Kaders zusammen haben. Aber auch dann haben wir immer noch zwei Monate bis zum Ende des Transferfensters."