RWE: Vor Verl-Spiel - Dieser Sportclub-Spieler ist ins rot-weisse Visier geraten

Rot-Weiss Essen hat aktuell einige Spieler auf dem Zettel, mit denen gesprochen und auch verhandelt wird. Auch ein Verler Profi steht auf der rot-weissen Liste.

In der Abwehr, im Mittelfeld, im Angriff - defensiv und offensiv - Rot-Weiss Essen hat zur kommenden Saison viele Kader-Baustellen. Es würde sicherlich nicht verwundern, wenn RWE zehn Zugänge plus X am Ende der Sommer-Transferperiode zu verzeichnen hat.

Einer, der zum RWE-Kader 2023/2024 gehören könnte, ist Vinko Sapina. Aktuell steht der defensive Mittelfeldspieler beim SC Verl, dem letzten Saisongegner (Samstag, 13.30 Uhr, RevierSport-Liveticker), bis zum 30. Juni 2025.

"Er steht bei uns unter Vertrag und ist ein wichtiger Spieler. Ich weiß auch, dass er Nachfragen und Interesse geweckt hat. Kein Wunder, da Vinko ein sehr gute Mann auf seiner Position ist", erklärt Sebastian Lange, Verls Sportchef, gegenüber RevierSport.

Einer der Interessenten ist nach RS-Informationen auch Rot-Weiss Essen. Zwar steht Sapina bis 2025 in Verl unter Vertrag, könnte aber nach unseren Infos für einen fünfstellige Ablösesumme vorzeitig aus seinem Arbeitsvertrag an der Poststraße herauskommen.

Der 27-jährige Sapina besticht durch seine Körpergröße von 1,94 Meter, ist kopfball- und zweikampfstark. Er ist aber jetzt auch nicht der typische "Staubsauger-Sechser". Sapina ist eher ein Typ Impuls- und Ideengeber. Trotz seiner Körpergröße ist er technisch beschlagen und kann den entscheidenden Ball in die Tiefe spielen.

Von den Qualitäten des Deutsch-Kroaten, der im Sommer 2021 vom SSV Ulm nach Verl wechselte und seitdem 60 Begegnungen (vier Tore, sechs Vorlagen) für den Sportclub absolvierte, können sich die RWE-Fans am Samstag live im Stadion an der Hafenstraße ein Bild machen.

Rot-Weiss Essen: Tarnat, Rother und Fandrich konnten auf der Sechser-Position nicht gänzlich überzeugen

Klar ist, dass die Essener auch auf der Position im defensiven Mittelfeld etwas machen wollen. Denn in dieser Saison konnten Niklas Tarnat, der keinen neuen Vertrag bei RWE erhält, Björn Rother und Clemens Fandrich die Verantwortlichen nicht gänzlich überzeugen. Kein aktueller RWE-Spieler dürfte auf der "Sechs" gesetzt sein. Frisches Blut würde dem rot-weissen Zentrum auf jeden Fall guttun. Vielleicht in Person von Vinko Sapina.

Der RWE-Kader für 2023/2024 im Überblick:

Ausgeliehene Spieler – eventuelle Kaufoptionen sind hier nicht berücksichtigt (5): Moritz Römling (VfL Bochum), Meiko Sponsel (1. FC Köln), Felix Götze (FC Augsburg / er wird bei einem Klassenerhalt fest verpflichtet), Lawrence Ennali (Hannover 96), Luca Wollschläger (Hertha BSC)

Leihspieler, die zurückkommen (6): Timur Kesim (Wattenscheid 09), Nico Haiduk (ETB SW Essen), Sascha Voelcke (1. FC Bocholt), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück), Fabian Rüth (RW Koblenz), Erolind Krasniqi (Teutonia 05)

Verträge bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Clemens Fandrich, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo, Cedric Harenbrock, Ron Berlinski, Felix Götze

bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz

Zugänge -

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Raphael Koczor (FC Kray), Felix Herzenbruch, Oguzhan Kefkir, Niklas Tarnat, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer (alle Ziel unbekannt)