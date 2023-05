SC Verl: Regionalliga-West-Stürmer unterschreibt an der Poststraße - Absage an Güler

Der Sportclub Verl hat seinen zweiten Zugang für die Saison 2023/2024 präsentiert. Es handelt sich wieder um einen Stürmer.

Der SC Verl hatte bis dato als Zugang für 2023/2024 nur Stürmer Lars Lokotsch vom Regionalligisten Fortuna Köln verpflichtet. Nun kommt ein weiterer Neuer hinzu - ebenfalls aus der Regionalliga West und aus der rheinischen Metropole Köln.

Hendrik Mittelstädt wechselt von der U21-Mannschaft des 1. FC Köln an die Poststraße. Der Stürmer erzielte in der abgelaufenen Saison acht Tore in 21 Einsätzen.

"Hendrik ist ein kraftvoller Stürmertyp, der in der Offensive sowohl über die Außenbahnen als auch im Zentrum seine Qualitäten hat. Mittelstädt vereint Wucht und Technik. Wir sehen eine Menge Potenzial und freuen uns, dass dieser Transfer geklappt hat", sagt Verls Sportchef Sebastian Lange über den 23-jährigen Angreifer.

Mittelstädt stammt aus Niedersachsen und wurde im Nachwuchs von Eintracht Braunschweig ausgebildet. Für den 1. FC Köln II kommt er insgesamt auf 41 Spiele und elf Tore in der Regionalliga West.

Ganz andere Werte hat hier Serhat-Semih Güler vorzuweisen. Der Angreifer des Wuppertaler SV wurde mit 23 Toren in 29 Spielen, hinzu kommen neun Torvorlagen, Torschützenkönig der Regionalliga West. Güler wurde schon vor Wochen mit dem SC Verl in Verbindung gebracht, Lange hatte auch das Interesse an dem Wuppertaler Torjäger bestätigt - RevierSport berichtete.

Doch mittlerweile, auch durch die Verpflichtungen von Lokotsch und Mittelstädt, ist Güler kein Thema mehr an der Poststraße. Wie RS erfuhr, sagten die Verler Verantwortlichen den Güler-Vertretern ab. "Wir haben einige Gespräche mit der Agentur von Serhat-Semih Güler geführt uns aber letztendlich für andere Stürmertypen entschieden", sagt Lange gegenüber RevierSport.

Wohin es den WSV-Goalgetter ziehen wird, ist immer noch offen.

SC Verl: Insgesamt acht Abgänge

Jesse Tugbenyo (zurück zum SC Paderborn), Tim Wiesner (Ziel unbekannt), Nikos Zografakis (Ziel unbekannt), Niclas Thiede (VfL Bochum), Cottrell Ezekwem (RW Oberhausen) und Luca Stellwagen (Ziel unbekannt) werden in der neuen Spielzeit nicht mehr für den SC Verl auflaufen. Auch Stijn Meijer (PEC Zwolle, war ausgeliehen) und Dominik Klann (1. FC Bocholt) werden nicht in Verl bleiben.

Der Kader 2023/2024 des SC Verl im Überblick:

Tor: Leon Nübel

Abwehr: Torge Paetow, Daniel Mikic, Nick Otto, Michel Stöcker, Nico Ochojski, Tobias Knost

Mittelfeld: Joshua Wosz, Oliver Batista Meier, Ilya Polyakov, Presley Pululu, Maximilian Franke, Maximilian Wolfram, Mael Corboz, Leon Bürger, Vinko Sapina

Angriff: Lars Lokotsch (Fortuna Köln), Hendrik Mittelstädt (1. FC Köln II), Mateo Biondic, Eduard Probst