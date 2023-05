Drittligist Rot-Weiss Essen schließt die Saison mit zwei Heimspielen ab. Das Interesse ist groß.

Die Erleichterung rund um die Hafenstraße war am Sonntag gegen 14.53 Uhr groß. Nachdem das Spiel zwischen dem VfB Oldenburg und FSV Zwickau (1:2) abgepfiffen wurde, war klar: Rot-Weiss Essen hat den Klassenerhalt geschafft und spielt auch 2023/24 in der 3. Liga. Einen Spieltag vor dem Saisonende beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz vier Zähler.

Zum ersten Mal seit der Spielzeit 2018/19 (19/20 wurde abgebrochen) geht RWE somit in ein entspanntes Saisonfinale. Klar: Essen möchte sich beim kommenden Heimspiel gegen den SC Verl (27. Mai, 13.30 Uhr) mit einem positiven Ergebnis verabschieden, aber der ganz große Erfolgsdruck ist weg. Aktuell stehen die Rot-Weissen auf Platz 16. Rang 14 könnte bei einem perfekten Spieltag noch winken.

Für diese Partie haben bislang 15.000 Zuschauer ihr Kommen zugesichert. Während Tickets auf der Westkurve vollständig vergriffen sind, stehen in den Blöcken "R1" (Rahn-Tribüne), "E1" und "E4" (Sparkassen-Tribüne) sowie "G1" und "G2" (Stadtwerke-Essen-Tribüne) noch ausreichend Eintrittskarten zur Verfügung. Karten sind im Online-Ticketshop, in den Vorverkaufsstellen und am Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße erhältlich.

Nur noch 2000 Karten für das Finale zu erwerben

Das letzte Drittliga-Spiel ist gewissermaßen auch die Generalprobe für das große Niederrheinpokal-Finale gegen den Regionalligsten Rot-Weiß Oberhausen eine Woche später (03. Juni, 16.15 Uhr). Es geht schließlich um den prestigeträchtigen Einzug in den DFB-Pokal. Am "Tag der Amateure" treffen die beiden Revierrivalen aufeinander. Wie Rot-Weiss Essen in einer offiziellen Mitteilung bekanntgab, sind für das Endspiel bereits 16.500 Karten verkauft.

Bislang hatten ausschließlich Dauerkarteninhaber und Mitglieder die Chance, sich ein Ticket zu sichern. Ab Dienstag (10 Uhr) online und in den Vorverkaufsstellen und je nach Verfügbarkeit ab 14 Uhr am Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße sind die letzten Tickets nun frei erhältlich.

Im freien Verkauf stehen nur noch rund 2000 Eintrittskarten, darunter 300 Stehplatz-Tickets auf der WAZ-Westkurve, zur Verfügung. Damit ist wohl klar: RWE wird sich gegen RWO vor einer ausverkauften Hafenstraße um den Niederrheinpokal-Titel duellieren.