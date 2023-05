3. Liga: Der VfB Oldenburg patzt - RWE ist gerettet

Der VfB Oldenburg hat gepatzt, das freut Rot-Weiss Essen. Seit Sonntag ist der Klassenerhalt in der 3. Liga perfekt.

In der 3. Liga schauten die Anhänger von Rot-Weiss Essen am Sonntag zum Heimspiel des VfB Oldenburg gegen den FSV Zwickau. Mit einem Dreier für den VfB hätte RWE ein Endspiel in einer Woche um den Klassenerhalt gehabt, wenn es zuhause gegen den SC Verl geht (Samstag, 13:30 Uhr).

Doch es kam anders, der VfB konnte den bereits abgestiegenen Gegner beim 1:2 trotz einer frühen Führung nicht besiegen. Daher kann RWE nun feiern.

Dabei sah es nach wenigen Minuten so aus, als wolle Oldenburg seine kleine Chance am Schopf packen. Sechs Punkte und neun Tore galt es vor dem Spieltag auf RWE aufzuholen.

Zwei Treffer wurden es schon durch das Essener 0:2 in Halle, ein weiteres durch das frühe Führungstor der Oldenburger gegen die bereits als Absteiger feststehenden Zwickauer.

Rafael Brand beendete einen tollen Spielzug zum 1:0 für den VfB, der im Anschluss drückte um früh das 2:0 zu erzielen. Nach 26 Minuten klappte das beinahe, doch Brand vergab die Möglichkeit auf seinen Doppelpack. Daher blieb es zur Pause beim 1:0.

Oldenburg: Dornebusch - Ndure (61. Plautz), Appiah (54. Deichmann), Steurer, Knystock (54. Wegner) - Zietarski - Schäfer (54. Ademi), Stendera, Starke, Brand - Hasenhüttl (75. Badjie). - Trainer: Kilic Dornebusch - Ndure (61. Plautz), Appiah (54. Deichmann), Steurer, Knystock (54. Wegner) - Zietarski - Schäfer (54. Ademi), Stendera, Starke, Brand - Hasenhüttl (75. Badjie). - Trainer: Kilic Zwickau: Brinkies - von Schrötter (46. Butzen), Susac, Frick, Coskun (69. Carrera) - Jansen, Möker (75. Löhmannsröben) - Eichinger (69. Voigt), Gomez (76. Assibey-Mensah), Schneider - Baumann. - Trainer: Thielemann Tore: 1:0 Brand (6.), 1:1 Baumann (46.), 1:2 Baumann (90.) Schiedsrichter: Florian Exner (Münster) Gelb-Rot: Stendera (85.) Zuschauer: 5100

Kurz nach dem Wechsel dann die kalte Dusche für die Gastgeber, denn Zwickau kam nach einer gespielten Minuten in Durchgang zwei zum Ausgleich. Dominic Baumann traf für den FSV, der fortan das Kommando übernahm, denn Oldenburg musste sich von dem Schock erstmal erholen.

Wirklich gelang das nicht. In der 72. hätte sich Zwickau mit dem 2:1 belohnen müssen. Wieder war es Baumann, der aber in letzter Sekunde an Keeper Felix Dornebusch scheiterte.

Kurz vor dem Ende sah zudem Oldenburgs Marc Stendera Gelb-Rot, in Unterzahl wollte das 2:1 auch nicht mehr gelingen. Im Gegenteil: Baumann traf in der 90. Minute zum 2:1 für den FSV, der sich mit Abstand aus der Liga verabschiedet. Daher steht nun fest: Neben dem FSV Zwickau, Bayreuth, dem SV Meppen muss auch der VfB Oldenburg in die Regionalliga absteigen.