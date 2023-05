BVB II: "Viel härter als Jugendfußball" - Bamba feiert Drittliga-Debüt

Beim Spiel zwischen Borussia Dortmund II und der SpVgg Bayreuth am 33. Spieltag gab der 19-jährige Samuel Bamba sein Debüt in der 3. Liga.

Die U23 von Borussia Dortmund gewann am 33. Spieltag der 3. Liga mit 1:0 (0:0) gegen die SpVgg Bayreuth. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wechselte BVB-Trainer Jan Zimmermann den 19-jährigen Samuel Bamba ein. Für Bamba war es der erste Einsatz in Deutschlands dritthöchster Spielklasse.

Nach seiner Einwechslung machte Bamba auf der linken Seite direkt mächtig Dampf und erzielte zwei Minuten nach dem Seitenwechsel fast die Führung für seine Mannschaft, doch Lucas Zahaczewski im Tor der Gäste lenkte Versuch mit einer sehenswerten Parade im letzten Moment um den Pfosten. Dennoch war der junge Linksaußen zufrieden mit seinem Debüt.

„Ich bin durchaus glücklich über mein Debüt und den 1:0-Sieg. Es war auf jeden Fall nicht einfach, aber es war sehr schön, vor so einer Kulisse zu spielen und deshalb bin ich überglücklich”, erklärte Bamba nach der Partie. Zu seiner vergebenen Chance sagte Bamba: „Ich hatte ein paar Aktionen, in denen der Abschluss noch ein bisschen unsauber war, aber ich habe noch Zeit mich zu verbessern und dann ist der Ball beim nächsten Mal hoffentlich drin.”

In der vergangenen Saison war Bamba in der A-Junioren-Bundesliga West unter U19-Trainer Mike Tullberg gesetzt und erzielte in 14 Ligaspielen drei Tore, dazu gab er eine Vorlage. „Die 3. Liga ist im Vergleich zum Jugendfußball viel härter und viel intensiver. Das habe ich beim Spiel gegen Bayreuth gemerkt. Ich will mich auf jeden Fall verbessern, damit ich in Zukunft noch mehr Einsatzminuten bekomme”, verriet Bamba nach seinem Debüt.

Spielt Bamba auch im kommenden Jahr in der 3. Liga?

BVB-Trainer Zimmermann war mit den ersten 45 Minuten seines Schützlings zufrieden. Jedoch erklärte der Trainer auch, dass der junge Flügelflitzer noch viel Arbeit vor sich habe.

„Man hat gesehen, dass er tolle Fähigkeiten hat. Man hat aber auch gesehen, dass wir noch eine Menge Arbeit mit ihm vor uns haben. Die gespielte Halbzeit hilft ihm weiter, denn es ist immer gut, wenn man die Jungs auch mal in Pflichtspielen bringen kann. Uns hilft es auch weiter, weil wir dann sehen, in welchen Bereichen wir uns noch mit ihm verbessern müssen”, erklärte Zimmermann.

Zwar stehen die Chancen gut, dass Bamba auch in der kommenden Saison für die U23 vom BVB in der 3. Liga an den Start gehen wird, jedoch gab es von Zimmermann noch keine feste Zusage.

Wir gehen davon aus, dass er im nächsten Jahr im U23-Kader stehen wird, aber die Saison ist noch nicht mal rum und wir sind Borussia Dortmund. Jan Zimmermann

„Wir gehen davon aus, dass er im nächsten Jahr im U23-Kader stehen wird, aber die Saison ist noch nicht mal rum und wir sind Borussia Dortmund. Ich warte erstmal ab, wie die nächsten Wochen laufen, denn wir haben viele gefragte und talentierte Spieler. Momentan weiß ich jedoch noch nichts anderes und deshalb planen wir mit ihm”, verriet Zimmermann.

