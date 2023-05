Hallescher FC: "Das, was wir tun konnten, haben wir gegen Rot-Weiss Essen geschafft"

Jubel beim Halleschen FC: Nach dem 2:0-Sieg über Rot-Weiss Essen ist der HFC so gut wie durch. Der Trainerwechsel hat sich an der Saale ausgezahlt.

Mit 2:0 besiegte der Hallesche FC vor fast 13.000 Zuschauern Rot-Weiss Essen. Der HFC überholte RWE in der Tabelle und ist so gut wie durch.

Die Erfolgsgeschichte der Hallenser begann dabei Anfang Dezember 2022, als Sreto Ristic auf der Trainerbank Platz nahm und den glücklosen Andre Meyer ersetzte. Plötzlich lief es in Halle an der Saale wie geschmiert.

Unter Ristic, der zuvor bei Kickers Offenbach arbeitete und es nicht schaffte, den OFC in die 3. Liga zu bringen, verlor Halle nur drei Drittligaspiele. In 15 Partien gab es zudem sechs Siege und sechs Remis. Und: Ristic führte Halle auch in das Finale des Landespokals. Eine reine Erfolgsgeschichte.

Nach den 90 Minuten gegen Rot-Weiss Essen sprach der 47-jährige Fußballlehrer, der aus dem kroatischen Zagreb stammt, mit Magenta TV...

... den Sieg gegen Rot-Weiss Essen: "Wir werden noch keine Gratulationen annehmen. Das, was wir tun konnten, haben wir gegen Rot-Weiss Essen geschafft. Das Spiel war nicht gut, aber zu diesem Zeitpunkt der Saison zählt nur der Sieg. Diese Leidenschaft, diese Gier, dass alles war schon stark. Wir sind froh, dass wir das Spiel gezogen haben."

... den Klassenerhalt: "Es ist ein gefühlter Klassenerhalt. Aber wir haben noch zwei wichtige Spiele vor der Brust, inklusive das Pokalspiel. Wir brauchen da noch die gewisse Spannung. Jetzt sind wir super stolz, aber es geht noch weiter. Trotzdem werden die Jungs mal zwei, drei Tage frei bekommen, um nach der Englischen Woche durchzuschnaufen."

... seine bisherige Zeit beim Halleschen FC: "Das Ziel bei meinem Amtsantritt war ganz klar formuliert: Wir wollten dahinkommen, wo wir heute sind. Wir waren körperlich immer am Limit, die Jungs haben super gearbeitet. Meine Aufgabe ist es zu sagen, in welche Richtung wir ziehen und die Jungs haben in dieselbe Richtung gezogen. Das macht mich stolz."