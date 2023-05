MSV Duisburg: 17 Spiele, 9 Tor-Beteiligungen - Liga-Konkurrent ist auf dieses Zebra heiß

Für den MSV Duisburg stehen in der laufenden Saison noch zwei Spiele auf dem Programm. Im Hintergrund läuft die Kaderplanung. Ein Stürmer steht auf der Liste eines Konkurrenten.

Zwei Spiele, daheim gegen den 1. FC Saarbrücken und beim SV Waldhof Mannheim, stehen für den MSV Duisburg in dieser Saison noch auf dem Programm. Dann ist die, mit Sicherheit nicht zufriedenstellende Serie, für die Zebras beendet.

In der neuen Spielzeit soll dann der Angriff auf die vordersten Plätze folgen. Mit welchen Spielern dieses Unternehmen angegangen werden soll, steht noch nicht abschließend fest. Zwar stehen 20 Mann für 2023/2024 an der Westender Straße unter Vertrag, doch es gibt auch noch Fragezeichen.

"Wir haben begonnen mit den Spielern zu sprechen. Wir haben viele Gespräche geführt, auch mit den Jungs, die Verträge über die Saison hinaus besitzen. Hier geht es auch um die jeweilige persönliche Situation. Nicht alle können ja mit ihrer Spielpraxis zufrieden sein. Das sind aktuell vollgepackte Tage mit vielen Spieler- und Beratergesprächen. Aber das gehört zu diesem Geschäft dazu", sagt MSV-Trainer Torsten Ziegner noch zuletzt.

Zumindest mit Benjamin Girth wurde wohl doch noch nicht so ausgiebig über dessen Zukunft gesprochen. Denn wie RevierSport aus Girths Umfeld erfuhr, hat Sportchef Ralf Heskamp noch kein Gespräch mit dem Stürmer gesucht.

Während der MSV in dieser Personalie wohl noch überlegt, scheinen andere Klubs weiter zu sein. Denn wie RevierSport erfuhr, ist der TSV 1860 München nach dem Abgang von Marcel Bär (Ziel unbekannt) an Girth herangetreten und hat Interesse an dem 31-jährigen Noch-Zebra signalisiert.

Girth, der auf 91 Drittligaspiele (36 Tore) und 41 Begegnungen (vier Treffer) in der 2. Bundesliga kommt, hatte in Duisburg mit viel Verletzungspech zu kämpfen. Und trotzdem ist er nach reiner Spielzeit gesehen das beste Zebra in dieser Saison. Er kommt in 17 Einsätzen auf fünf Treffer und vier Vorlagen für den MSV. Für eine Vertragsangebot in Duisburg wohl zu wenig. Die Münchener "Löwen" dürften darüber nicht unerfreut sein.

Die Vertragssituation beim MSV Duisburg im Überblick:

Auslaufende Verträge (9): Lukas Raeder, Leroy Kwadwo, Joshua Bitter, Marlon Frey, Kolja Pusch, Moritz Stoppelkamp, Marvin Ajani, Benjamin Girth, Aziz Bouhaddouz

Länger gebunden:

Bis 2024 (17): Vincent Müller, Maximilian Braune, Sebastian Mai, Marvin Senger, Vincent Gembalies, Baran Mogultay, Niklas Kölle, Rolf, Feltscher, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Niclas Stierlin, Jonas Meichelbrink, Caspar Jander, Alaa Bakir, Julian Hettwer, Chinedu Ekene, Philipp König

Bis 2025 (2): Tobias Fleckstein, Hamza Anhari

Zugänge: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies)

Abgänge: noch keine offiziellen

