Drittligist Rot-Weiss Essen wird sich in der neuen Saison auf der Stürmerposition neu aufstellen müssen. Simon Engelmann verlässt den Verein in Richtung SV Rödinghausen.

Am Donnerstag gab Rot-Weiss Essen bekannt, dass Simon Engelmann den Verein am Ende der Saison nach drei Jahren verlassen wird.

RWE und der Torjäger konnten sich nicht über eine weitere Zusammenarbeit über den Sommer hinaus einigen und somit werden sich die Wege trennen. Der neue Klub des Familienvaters steht bereits fest: Engelmann kehrt zum SV Rödinghausen zurück, wo er zwischen 2017 und 2020 68 Treffer erzielte.

Auch wenn "Engel", wie der Stürmer genannt wird, nur drei Jahre für Rot-Weiss Essen spielte, hat er definitiv eine Ära geprägt. Der 34-Jährige wurde im RWE-Trikot zweimal Regionalliga-Torschützenkönig (29 Tore, 24 Tore), schoss den Verein 2021 ins DFB-Pokal-Viertelfinale und führte Essen im Mai 2022 zum Aufstieg in die 3. Liga. Engelmann hat sich bei den Essener Fans einen absoluten Kultstatus erarbeitet und sich einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient – als einer der besten RWE-Stürmer in diesem Jahrtausend.

113 Spiele, 70 Tore, 19 Vorlagen – die Nummer elf hinterlässt an der Hafenstraße eine große Lücke, die erst einmal gefüllt werden muss. RevierSport hat den Abschied des Top-Torjägers zum Anlass genommen, um auf die fünf größten Momente von Simon Engelmann bei Rot-Weiss Essen zurückzublicken:

5. Viererpack gegen den Wuppertaler SV (6:1, 25.11.2020)

Beim Derby gegen den Wuppertaler SV lag Rot-Weiss Essen in der Regionalliga-Saison 2020/21 bereits nach fünf Minuten mit 0:1 zurück und musste einem Rückstand hinterherlaufen. Doch was an diesem Mittwochabend folgte, war die Simon Engelmann-Show. In der zehnten und 23. Minute drehte er die Partie mit einem Doppelpack, aber damit nicht genug. Nach dem 3:1 von Dennis Grote legte der Top-Torjäger in der zweiten Halbzeit nochmal zwei Treffer nach. In der Nachspielzeit traf dann noch Marcel Platzek zum 6:1. Es war ein historisch deutlicher Sieg über den WSV – dank einer Engelmann-Gala.

4. Siegtreffer in Münster (3:2, 14.09.2021)

Überraschend musste der Goalgetter in der letzten Saison beim Spitzenspiel in Münster auf der Bank Platz nehmen. Zur Pause führten die Preußen gegen RWE verdient mit 2:0. Christian Neidhart reagierte und wechselte Engelmann für Oguzhan Kefkir ein – mit Erfolg. Die Essener Mannschaft glich innerhalb der zweiten Halbzeit zum 2:2 aus und bekam dann in der 87. Minute einen Freistoß zugesprochen. Grote flankte in die Mitte, der Ball wurde abgeblockt, vom Sechzehner zog Isaiah Young ab und in der Mitte stand Engelmann goldrichtig und staubte zum 3:2-Siegtreffer ab. Ohne diesen Last-Minute-Erfolg wäre Rot-Weiss Essen nicht aufgestiegen.

3. Entscheidendes Tor gegen Bielefeld (1:0, 14.09.2020)

Regionalliga West gegen Bundesliga, eigentlich eine klare Angelegenheit. Eigentlich. Beim Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal 2020/21 traf Rot-Weiss Essen auf Arminia Bielefeld. Wieder einmal avancierte Engelmann zum umjubelten Helden. In der 33. Minute wurde der Stürmer von Sandro Plechaty freigespielt und ließ Stefan Ortega, dem heutigen Torwart-Star von Manchester City, mit einem präzisen Linksschuss keine Chance. Weil RWE hinten leidenschaftlich verteidigte, reichte das Engelmann-Tor für den Einzug in die nächste Runde.

2. Das Tor zum Aufstieg gegen Ahlen (2:0, 14.05.2022)

Während alle anderen vier Spiele in dieser Liste leider ohne Zuschauer (gegen Bielefeld waren 300 Fans dabei) ausgetragen wurden, waren an diesem 14. Mai 2022 16.650 Fans an der Essener Hafenstraße vor Ort. Rot-Weiss Essen lieferte sich ein irres Fernduell mit Preußen Münster um den Aufstieg in die 3. Liga. Nach 60 Minuten führte RWE mit 1:0. Ein Treffer von RW Ahlen und Münster hätte Platz eins erobert. Dann folgte ein weiter Einwurf von Kefkir und Engelmann traf am zweiten Pfosten per Kopf zum erlösenden 2:0. Bei diesem Ergebnis blieb es dann auch und Engelmanns 24. Saisontor war der Treffer zum Aufstieg. Dieser Tag wird immer auch mit Simon Engelmann in Verbindung gebracht werden.

1. Siegtreffer gegen Bayer 04 Leverkusen (2:1, 02.02.2021)

Natürlich spielte der Angreifer auch bei der größten Essener Sensation der letzten Jahrzehnte die entscheidende Rolle. Im DFB-Pokal-Achtelfinale war die Werkself zu Gast an der verwaisten Hafenstraße. Mit Stars wie Patrik Schick, Leon Bailey, Moussa Diaby oder Florian Wirtz war Leverkusen der glasklare Favorit. Vor der Partie wurde nur über die Höhe des Sieges für Bayer 04 spekuliert, aber eine kämpferisch grandiose Leistung und ein überragender Daniel Davari besorgten RWE die Verlängerung. Nach 117 Minuten stand es sensationell 1:1. Dann schickte Cedric Harenbrock Engelmann auf die Reise, der Lukas Hradecky mit seinem schwächeren rechten Fuß aus spitzem Winkel keine Chance ließ. Essen besiegte Leverkusen mit 2:1, es war ein kleines Fußball-Wunder.

Anmerkung: Der Dreierpack im Niederrheinpokal-Finale gegen Kleve (3:1, 22.08.2020), das Anschlusstor beim Derby in Duisburg (2:2, 05.08.2022) und der wichtige Ausgleichstreffer in der letzten Saison bei Rot-Weiß Oberhausen (1:1, 05.04.2022) schafften es nicht in die Top-5.