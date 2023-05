RWE: Quartett fehlt, Saison-Aus für Sponsel - Trainer will "leidenschaftliche Mannschaft" sehen

Rot-Weiss Essen gegen TSV 1860 München: Am Sonntag (13 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt es zu diesem Traditionsduell. Der RWE-Trainer erwartet eine Reaktion seines Teams.

18.200 Zuschauer werden - Stand: Freitag, 12. Mai, 13 Uhr - das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem TSV 1860 München am Sonntag (14. Mai, 13 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Stadion an der Hafenstraße verfolgen. Für den Heimbereich sind nur noch Restkarten zu haben. "Es könnte ein ausverkauftes Haus geben", meinte RWE-Pressesprecher Niclas Pieper.

Das volle Stadion werden auf rot-weisser Seite Andreas Wiegel, Felix Bastians (beide Reha, Rückkehr ungewiss), Michel Niemeyer (muskuläre Probleme) und Meiko Sponsel (Innenbandanriss am Sprunggelenk) nicht aktiv auf dem Rasen miterleben. Für Sponsel, Leihgabe vom 1. FC Köln, ist die Saison bei Rot-Weiss Essen gar beendet. Insgesamt kommt der Rechtsverteidiger auf 20 Pflichtspieleinsätze - 18 in der 3. Liga, zwei im Niederrheinpokal - für Rot-Weiss Essen.

Nach dem 0:2 in Meppen - und vor allem desaströsen ersten 45 Minuten - erwartet Christoph Dabrowski ein gänzlich anderes Gesicht seiner Schützlinge.

Der RWE-Trainer betonte auf der Spieltagskonferenz am Freitag: "Ich glaube, dass ich nicht der Einzige war, der mit der Leistung in Meppen unzufrieden war. Ich habe eine klare Erwartungshaltung für das Spiel am Sonntag gegen 1860: Die Erwartung richtet sich an jeden einzelnen Spieler leidenschaftlich und geschlossen als Mannschaft aufzutreten. Wir müssen wieder die Galligkeit und den Glauben haben, um ein mitreißendes Spiel für die Zuschauer abzuliefern. Das haben wir in dieser Saison schön öfter bewiesen, dass wir das können."

Er ergänzt: "Die Folge ist, dass uns dann auch die Zuschauer unterstützen. Und ich hoffe auf 90 Minuten volle Unterstützung von den Rängen. Denn Kritik ist immer angebracht, aber während der 90 Minuten wünsche ich mir maximale Unterstützung für die Mannschaft, für Rot-Weiss Essen."

Für RWE ist das 1860-Spiel die vorletzte Heim-Begegnung. Denn danach geht es noch nach Halle, bevor der SC Verl noch zum Saisonabschluss an die Hafenstraße kommt.

Der RWE-Kader für 2023/2024 im Überblick:

Auslaufende Verträge (3): Michel Niemeyer, Cedrik Harenbrock (Vertrag verlängert sich beim Klassenerhalt um ein Jahr), Ron Berlinski (Vertrag verlängert sich beim Klassenerhalt um ein Jahr)

Ausgeliehene Spieler – eventuelle Kaufoptionen sind hier nicht berücksichtigt (5): Moritz Römling (VfL Bochum), Meiko Sponsel (1. FC Köln), Felix Götze (FC Augsburg / er wird bei einem Klassenerhalt fest verpflichtet), Lawrence Ennali (Hannover 96), Luca Wollschläger (Hertha BSC)

Leihspieler, die zurückkommen (6): Timur Kesim (Wattenscheid 09), Nico Haiduk (ETB SW Essen), Sascha Voelcke (1. FC Bocholt), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück), Fabian Rüth (RW Koblenz), Erolind Krasniqi (Teutonia 05)

Verträge bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Clemens Fandrich, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo

bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz

Zugänge -

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Felix Herzenbruch, Oguzhan Kefkir, Raphael Koczor, Niklas Tarnat, Kevin Holzweiler (alle Ziel unbekannt)