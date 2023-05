Pro und Contra zum Thema Herzenbruch - hätte RWE verlängern sollen?

Ein heißes Thema bei Rot-Weiss Essen. Felix Herzenbruch muss im Sommer gehen. Darüber wird gestritten, auch bei uns. Ein Pro und Contra.

Contra der Verlängerung (von Christian Brausch)

Im August wird Felix Herzenbruch 31 Jahre alt. Er findet sich bei Rot-Weiss Essen damit in illustrer Gesellschaft. Nicht mit jedem Routinier kann verlängert werden.

Bei Herzenbruch wurde nun ein neuer Kontrakt ausgeschlossen, in der Folge gab es ein klares Fan-Votum, nicht nur bei einer Umfrage (Stand 4. Mai, 12 Uhr, über 1600 Teilnehmer, über 80 Prozent hätten den Vertrag verlängert) von RevierSport. Der Tenor: Herzenbruch hätte ein neues Vertragsangebot bekommen müssen.

Auf emotionaler Ebene ist das sicher richtig. Denn Herzenbruch und auch Kefkir standen für den Fußball an der Hafenstraße. Nicht immer filigran, aber sie gaben ihr letztes Hemd auf dem Platz. Das kommt in Essen an, das wollen die Fans sehen. Sie gehören zu den Aufstiegshelden, die auch in der 3. Liga nicht enttäuscht haben.

Trotzdem müssen sie gehen. Entscheidungen, die riskant sind, aber nachvollziehbar, auch wenn man mit dieser Meinung derzeit keine Beliebtheitspreise bekommt.

RWE hat schon viele Spieler um die 30 (Felix Bastians, Simon Engelmann (sollte sein auslaufender Vertrag verlängert werden), Andreas Wiegel, Clemens Fandrich oder Thomas Eisfeld). Will RWE aber den nächsten Schritt vollziehen und dem Aufstieg in die 2. Bundesliga näher kommen, dann müssen auch Spieler hinzustoßen, die Erfahrung und eine noch größere Qualität mitbringen als die Spieler, die aktuell vorhanden sind.

Natürlich sind die sportlich Verantwortlichen jetzt gefordert. Sitzen die Schüsse nicht, wird es schnell laut rund um die Hafenstraße.

Daher müssten jetzt Kaliber kommen, denen man sofort zutraut, diese Mannschaft nach vorne zu bringen. Und um hier Platz zu schaffen, müssen auch verdiente Spieler gehen. So ist leider das Geschäft, da spielen Sentimentalitäten eher selten eine Rolle.

Denn in der Summe wird nach dieser Spielzeit jeder erkannt haben: Ein Umbruch muss her, um das nächste Level zu erreichen. RWE ist in der Lage, das finanziell zu stemmen. Aber nur, wenn vorher auch unpopuläre Entscheidungen getroffen wurden, denn sonst verbaut man sich die Chance, einen ehrlichen Umbruch auf die Beine zu stellen.

Pro Verlängerung (von Fabrice Nühlen)

Marcus Steegmann ist gerade einmal gut vier Wochen als neuer Kaderplaner von Rot-Weiss Essen im Amt und hat direkt eine unpopuläre Entscheidung getroffen. Der Vertrag mit Felix Herzenbruch wird nicht verlängert. Nach RS-Infos sollte der Essener Vize-Kapitän eigentlich ein neues, leistungsbezogenes Arbeitspapier erhalten, aber die neuen Verantwortlichen haben sich dagegen ausgesprochen.

Eine Entscheidung, die aus mehreren Gesichtspunkten kaum bis gar nicht zu verstehen ist. Herzenbruch ist ein absoluter Mentalitätsspieler und passt zur Hafenstraße wie die Faust aufs Auge. Er erarbeitete sich mit seiner aggressiven, emotionalen Spielweise in den letzten Jahren nicht ohne Grund den Status des Publikumslieblings. So einen Spieler im Kader zu haben ist Gold wert.

Doch nicht nur das. Auch rein sportlich wusste der 30-Jährige - nach einem holprigen Saisonstart - zu überzeugen und war ein absolut wichtiger Faktor für eine größtenteils stabile Defensive. In den vergangenen neun Heimpartien spielte RWE fünfmal zu Null. Und: Bei der 0:3-Niederlage gegen Waldhof Mannheim fehlte Herzenbruch sogar noch gelbgesperrt. Sein Fehlen war spürbar.

Mit seiner Erfahrung, Robustheit und Zweikampfstärke bildete Herzenbruch nach dem Abgang von Ex-Kapitän Daniel Heber ein solides Innenverteidigerduo mit dem jüngeren, schnelleren José-Enrique Ríos Alonso. Klar, auch Herzenbruch hat Defizite, aber einen perfekten Spieler wird es für die 3. Liga wohl kaum geben.

Dass sich die Essener Verantwortlichen für die kommende Saison nach Defensivverstärkungen umschauen, ist definitiv richtig. Der Kader muss in der Breite, aber auch qualitätsmäßig besser werden.

Dass dann mit Herzenbruch allerdings ausgerechnet ein Leistungsträger den Verein verlassen muss, ist nicht verständlich. Der gebürtige Wuppertaler ist ein Spieler, der auch die Rolle als Back-Up akzeptiert und trotzdem für einen gesunden Konkurrenzkampf gesorgt hätte.

Eine Sache ist klar: Durch das Herzenbruch-Aus steigt jetzt auch der Druck für das neue sportliche Duo Marcus Steegmann und Christian Flüthmann. Die nächsten Transfers müssen sitzen. Es muss geliefert werden. Die letzten Innenverteidiger, die aus damals höheren Ligen helfen sollten, waren Felix Weber und Yannick Langesberg, die auf der ganzen Linie enttäuschten und nach nur einer Saison wieder gehen mussten. Es wird spannend, ob Steegmann und Flüthmann ein besseres Händchen beweisen…