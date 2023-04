MSV Duisburg: Zwickau-Skandal - "Ich war schockiert und das macht mich sehr traurig"

Der MSV Duisburg spielt am Dienstagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen die SV Elversberg. Torsten Ziegner stand bei der Pressekonferenz Rede und Antwort.

Die Pressekonferenz des MSV Duisburg vor dem Spiel gegen die SV Elversberg (Dienstag, 19 Uhr) nutzte RevierSport auch, um Torsten Ziegner zu den Vorkommnissen am Sonntag in Zwickau zu befragen.

Denn der MSV-Trainer war immerhin zwischen Juli 2012 und April 2018 fast sechs Jahre Trainer des FSV Zwickau. Zu den Sachsen hat Ziegner eine sehr enge Bindung. Der Spielabbruch gegen Rot-Weiss Essen hat auch den 45-jährigen Duisburg-Coach beschäftigt.

"Ich möchte da nichts zu einem möglichen Urteil sagen. Das werden die Sportgerichte klären. Ich finde, dass das ein trauriges Ereignis ist. Ich weiß nicht, ob es möglich gewesen wäre, den Täter zu identifizieren und aus dem Stadion zu befördern und dann weiterzuspielen. Das muss dann der Schiedsrichter entscheiden. Klar ist aber, dass das nicht zum Fußball gehört. Das sollte nicht passieren!", meinte Ziegner.

Dass die drei Punkte am grünen Tisch höchstwahrscheinlich nach Essen gehen werden, dürfte klar sein. Damit geht dann auch einher, dass der FSV Zwickau aller Wahrscheinlichkeit nach in seinem siebten Drittliga-Jahr in Folge dann wieder in die Regionalliga Nordost absteigen wird.

Es tut mir sehr leid und weh für Zwickau. Da wurde mit wenigen Mitteln immer sehr viel erreicht, über viele Jahre. Für Zwickau wird die Situation nun noch schwieriger. Mich hat das am Sonntag auch alles schockiert und sehr traurig gemacht. Torsten Ziegner

Ziegner: "99,9 Prozent der Fußballfans betrifft das nicht und Einzelpersonen werfen einen Schatten auf unseren Sport. Das ist total traurig. Aber für die Vereine ist es auch schwer, irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen im Vorfeld zu treffen. Wer soll denn so etwas verhindern, wenn ein Einzelner so etwas macht? Es tut mir sehr leid und weh für Zwickau. Da wurde mit wenigen Mitteln immer sehr viel erreicht, über viele Jahre. Für Zwickau wird die Situation nun noch schwieriger. Mich hat das am Sonntag auch alles schockiert und sehr traurig gemacht."

Ziegner wollte noch einmal in Richtung des Bier-Werfers ergänzen: "Ich habe Verständnis dafür, dass man sich ärgert. Dass man emotional ist. Aber was bleibt ist, dass kein Mensch fehlerfrei ist. Die Schiedsrichter machen keine Fehler bewusst. Ich habe kein Verständnis für diese Reaktion des Fans. So eine Bierdusche tut sicherlich nicht weh, aber es gehört sich einfach nicht. Dieser Vorfall ist einfach nicht akzeptabel!"