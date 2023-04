MSV Duisburg: Trainer lobt vor Elversberg Fitness, Teamgeist und spricht über Stoppelkamp

Der MSV Duisburg trifft am Dienstagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Nachholspiel auf die SV Elversberg. Trainer Torsten Ziegner peilt einen Sieg an.

Am Dienstagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt es in der Arena des MSV Duisburg zum Duell zwischen den Zebras und der SV Elversberg. 10.000 Zuschauer erwarten die Duisburger zu diesem Spiel.

Gegen den Tabellenführer will der MSV seine Sieglosserie von sieben Spielen in Folge beenden.

Vor dem Duell gegen Elversberg sprach MSV-Trainer Torsten Ziegner über... ... die Regenration in der Kältekammer: "Ralf Heskamp und ich kannten das schon aus der Vergangenheit. Die Kältekammer dient zu einer schnelleren Regeneration. Diese zwei, drei Stunden nach dem Spiel helfen extrem viel, um nach dem Wettkampf wieder maximal frisch zu sein. Schön, dass wir diese Methode jetzt auch nutzen konnten."

... die Fitness des MSV-Kaders: "Wir werden bis zum Saisonende keinerlei Probleme haben. Die Mannschaft ist in einem guten Zustand. Das sehen wir an unseren Messungen, an den Laufleistungen der Jungs. Was dennoch bleibt, ist, dass es von Samstag bis Dienstag nur drei Tage zur Regeneration sind. Aber das gilt auch für Elversberg."

Der MSV Duisburg weist alle Fans daraufhin, dass die im Vorfeld erworbenen Elversberg-Karten auch für Dienstag gültig sind. Sollten Fans jedoch eine Rückerstattung wünschen, dann müssen sie diese auch an der Vorverkaufsstelle anfordern, wo sie auch die Karten erworben haben."

... die Tabellensituation: "Nur wir und Elversberg haben am Dienstag die Chance Punkte zu machen. Dementsprechend ist es eine große Chance unser Punktekonto aufzubessern und uns mit einem Sieg zehn Punkte von den Abstiegsrängen zu entfernen. Das ist das Ziel für Dienstagabend."

... den Teamgeist: "Das ganze Jahr arbeiten wir an dem Mannschaftsgefüge und am Teamgeist. Im Mannschaftssport müssen alle den selben Weg gehen, um erfolgreich zu sein. Wir hatten die ganze Saison kein Problem mit dem Teamgeist. Bis auf Dortmund sind wir nie unter die Räder gekommen. Die Mannschaft hat es immer versucht. Aber nach einem 0:5 muss man dann noch einmal hinweisen, was notwendig ist. Gegen Viktoria und Wiesbaden haben wir eine Reaktion gesehen und was mit einem guten Teamgeist möglich ist."

... die vielen Wechsel nach der 0:5-Niederlage: "Die waren damit begründet, dass wir das System gewechselt haben und zum anderen haben wir auch geschaut, wer zu dem jeweiligen System die beste Variante ist. Es gab dann von Viktoria zu Wiesbaden keinen großen Grund wieder durchzuwechseln. Das gilt auch für Dienstag."

... einen Stoppelkamp-Einsatz: "Bis zum Bayreuth-Spiel haben wir noch fünf Tage. Chinedu Ekene und Moritz Stoppelkamp sind für Dienstag keine Optionen. 'Stoppel' hat bis jetzt nicht mit der Mannschaft trainiert. Das Spiel gegen Elversberg ist zu früh. Vielleicht schafft er es bis Bayreuth. Das werden wir dann Ende der Woche sehen."

... die Spielvereinigung Elversberg: "Der Abstand ist geschrumpft. Ich will es aber nicht bewerten, ob sie es am Ende über die Ziellinie kriegen oder nicht. Sie waren am Wochenende in der Chancenverwertung nicht gut, haben aber ein gutes Spiel gemacht. Wir müssen gegen Elversberg viel investieren, das ist doch klar. Wir müssen gut verteidigen und selbst effektiv sein."