Vor RWE-Spiel: Das sagt der Trainer des FSV Zwickau

Am Sonntag (14 Uhr) kommt es in Zwickau zum Duell FSV gegen Rot-Weiss Essen. Der Heim-Trainer weiß, dass für die Gastgeber eigentlich nur ein Sieg zählt.

Bei nur noch sechs ausstehenden Partien liegt der FSV Zwickau schon sieben Punkte hinter dem rettenden Ufer zurück. Am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt Rot-Weiss Essen.

"Es kommt eine Mannschaft auf uns, die sehr viele Fans mitbringen wird. Das macht so ein Spiel immer für beide Mannschaften besonders", freut sich FSV-Trainer Ronny Thielemann.

Er ergänzt: "Mit Rot-Weiss Essen kommt ein Team bei dem es aktuell auch nicht mehr so rund läuft und sie haben nur einen Sieg aus den letzten sieben Spielen davongetragen. Aber klar: Essen ist in einer besseren Situation als wir. Ich glaube aber, dass es ein spannendes Spiel wird. Es wird diejenige Mannschaft erfolgreich sein, die ihre Nerven besser kontrolliert."

Bis auf Robin Ziegele, Ronny König und Lukas Krüger können die Zwickauer aus dem Vollen schöpfen. Vier Heimspiele - gegen Rot-Weiss Essen, Waldhof Mannheim, Dynamo Dresden, TSV 1860 München - haben die Zwickauer noch bis zum Saisonende. Zudem spielen sie in Hannover gegen den VfB Oldenburg und beim VfL Osnabrück.

Frank Fischer, Sprecher des Vorstandes von Drittligist FSV Zwickau, hat die Mannschaft im Abstiegskampf noch nicht aufgegeben. Denn die Hoffnung des FSV lautet: Heimspiele!

Fischer in der Bild-Zeitung: "Wenn wir die Heimspiele gewinnen und in Oldenburg oder in Osnabrück Zählbares mitnehmen, haben wir eine Chance auf den Klassenerhalt. Darum ist es beim ersten ‚Endspiel‘ am Sonntag gegen Essen enorm wichtig, dass so viele Fans wie möglich ins Stadion kommen, um das fast Unmögliche gemeinsam möglich zu machen. Voraussetzung ist aber, dass die Mannschaft wieder das Gesicht zeigt wie in Wiesbaden oder zu Hause gegen Saarbrücken - nur dann eben mit vollem Erfolg."

Und auch Thielemann appellierte am Freitag noch einmal an die Fans und bat um lautstarke wie zahlreiche Unterstützung gegen RWE: "Es ist grundsätzlich mein Ansatz, dass wir immer positiv sind und bleiben. Ich bin auch vor diesem Spiel positiv gestimmt. Die Mannschaft hat es gezeigt, dass sie es kann. Allen voran in den Heimspielen. Wir werden nicht müde es immer wieder zu betonen, dass wir besondere Fans in Zwickau haben. Sie pushen uns immer. Wir müssen uns einfach für unsere Leistungen belohnen. Ich hoffe, dass wir am Sonntag die Chance gegen Rot-Weiss Essen nutzen."