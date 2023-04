RWE vor Zwickau: So sieht es im Lazarett aus - das sagt Trainer Dabrowski

Am Sonntag spielt Rot-Weiss Essen beim FSV Zwickau. Schon jetzt steht fest: Der Kapitän wird nicht dabei sein. Wir haben mit dem Trainer gesprochen.

Wenn Rot-Weiss Essen am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim FSV Zwickau antritt, dann muss Trainer Christoph Dabrowski ohne seinen Kapitän auskommen.

"Felix Bastians ist erst einmal bis zur nächsten Woche raus. Er plagt sich weiterhin mit seinen Adduktorenproblemen herum und ist in der Reha. Wir müssen leider ohne ihn auskommen", berichtet der RWE-Coach gegenüber RevierSport.

Auch Niklas Tarnat und Björn Rother (beide gesperrt) sind für die Partie bei den Sachen aus Zwickau kein Thema. Dabrowski betont: "Natürlich fehlen uns solche Spieler. Aber wir wollen nicht jammern. Wir haben immer noch eine gute Ausgangsposition und wollen diese auch ins Ziel bringen."

Derweil kann der 44-jährige Fußballlehrer beim FSV Zwickau wieder auf drei Spieler zurückgreifen, die zuletzt fehlten. "Felix Götze, Torben Müsel und auch 'Holz' (Kevin Holzweiler, Anm. d. Red.) sind wieder im Mannschaftstraining und Optionen für Sonntag. Felix war jetzt drei Wochen raus, da müssen wir die Tage bis Sonntag abwarten, wie weit er ist", sagt Dabrowski.

Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Andreas Wiegel. Der Rechtsverteidiger verletzte sich gegen Waldhof Mannheim und musste noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Dabrowski: "Wiegel hat immer noch eine große Schwellung am Zeh. Hier müssen wir schauen, ob das bis Sonntag reicht."

So oder so: Um die Wichtigkeit des Spiels beim FSV Zwickau, der die RWE-Partie zum ersten von sechs Endspielen um den Klassenerhalt ausgerufen hat, weiß auch Ex-Bundesligaprofi Dabrowski: "Wir werden auf eine heiße Zwickauer Mannschaft treffen. Aber auch wir sind gewillt, drei Punkte aus Zwickau mitzunehmen und für Ruhe zu sorgen." Gegen diesen Plan hätte in Essen wohl niemand etwas einzuwenden.