RWE: Noch kein Vertragsangebot! So ist der Stand bei Simon Engelmann

Rot-Weiss Essen befindet sich aktuell im Krisen-Modus. An der Hafenstraße ist das Abstiegsgespenst wieder zu sehen. Dieses erschwert natürlich die Planungen.

Sechs Spieltage vor Schluss liegt Rot-Weiss Essen fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

"Jeder muss sich klar sein darüber, dass es ums nackte Überleben geht, wir sind voll im Abstiegskampf", wollte Simon Engelmann seine Mannschaftskollegen nach dem 0:3 gegen Waldhof Mannheim noch einmal wachrütteln.

Dass diese Situation keine perfekte ist, um die kommende Saison 2023/2024 in Ruhe zu planen, das wissen sowohl die Verantwortlichen als auch Spieler. Auch Engelmann.

Denn der 34-jährige Stürmer gehört zu den neun Akteuren, deren Arbeitspapiere am Saisonende an der Hafenstraße auslaufen. Während zu Beginn des Jahres - RevierSport berichtete - alles daraufhin deutete, dass Engelmann seine letzte Saison im RWE-Trikot absolvieren und zurück in seine Heimat Vechta gehen würde, hat bei Engelmann inzwischen ein Umdenken stattgefunden.

Simon Engelmann in Zahlen: Rot-Weiss Essen: 110 Spiele, 69 Tore, 19 Vorlagen SV Rödinghausen: 106 Spiele, 68 Tore, 26 Vorlagen SC Verl: 72 Spiele, 45 Tore, 5 Vorlagen Rot-Weiß Oberhausen: 75 Spiele, 30 Tore, 13 Vorlagen Sportfreunde Lotte: 54 Spiele, 8 Tore, 5 Vorlagen VfL Oythe: 30 Spiele, 25 Tore, 1 Vorlage BV Cloppenburg: 9 Spiele, kein Tor, keine Vorlage

Auslaufende Verträge (9): Raphael Koczor, Simon Engelmann, Felix Herzenbruch, Michel Niemeyer, Niklas Tarnat, Cedrik Harenbrock, Oguzhan Kefkir, Kevin Holzweiler, Ron Berlinski (Vertrag verlängert sich beim Klassenerhalt um ein Jahr). : Raphael Koczor, Simon Engelmann, Felix Herzenbruch, Michel Niemeyer, Niklas Tarnat, Cedrik Harenbrock, Oguzhan Kefkir, Kevin Holzweiler, Ron Berlinski (Vertrag verlängert sich beim Klassenerhalt um ein Jahr). Ausgeliehene Spieler – eventuelle Kaufoptionen sind hier nicht berücksichtigt (5): Moritz Römling (VfL Bochum), Meiko Sponsel (1. FC Köln), Felix Götze (FC Augsburg / er wird bei einem Klassenerhalt fest verpflichtet), Lawrence Ennali (Hannover 96), Luca Wollschläger (Hertha BSC). Leihspieler, die zurückkommen (6): Timur Mehmet Kesim (Wattenscheid 09), Nico Haiduk (ETB SW Essen), Sascha Voelcke (1. FC Bocholt), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück), Fabian Rüth (RW Koblenz), Erolind Krasniqi (Teutonia 05 Ottensen) Länger gebunden: Bis 2024 (10): Felix Wienand, José Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Clemens Fandrich, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo. Bis 2025 (3): Jakob Golz, Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel.

RevierSport erfuhr aus dem Umfeld des beliebten RWE-Stürmers, dass dieser sehr gerne noch ein weiteres Jahr für Rot-Weiss auf Torejagd gehen würde. Der Haken aktuell: Engelmann hat noch kein Vertragsangebot erhalten.

Mit Ex-Sportchef Jörn Nowak gab es bisher ein Sondierungsgespräch, in diesen Tagen sollte ein weiteres folgen. Doch nach Nowaks Aus haben Marcus Steegmann und Christian Flüthmann das sportliche Sagen. Wie dieses Duo mit Engelmann plant, ist aktuell nicht bekannt. Zumindest erfuhr RevierSport, dass es bis Ende April auch unter der neuen Führung ein Gespräch mit Engelmann geben soll.

Zieht man eine RS-Umfrage hinzu, dann sprechen sich 91 Prozent der Fans für einen Engelmann-Verbleib aus, nur neun Prozent der bisher - Stand: 17. April 2023 - knapp 2500 Stimmen sprachen sich gegen eine Engelmann-Zukunft in Essen aus.

RWE tritt am nächsten Wochenende zu einem immens wichtigen Spiel beim FSV Zwickau an. Nach der Mannheim-Partie gab es - mal wieder - Unmutsbekundungen gegen Trainer Christoph Dabrowski.

Engelmann, der bei den Essener Fans Heldenstatus genießt, versuchte noch nach der 0:3-Pleite gegen Waldhof zu beschwichtigen und meinte: "Wir schaffen es nur gemeinsam. Nach so einer Partie wissen wir, dass die Zuschauer auch sauer sein können. Die meiste Zeit haben sie das in dieser Saison aber überragend gemacht. Darauf hoffen wir auch in der Zukunft." Eine rot-weisse Zukunft, vielleicht auch mit Simon Engelmann.