Der MSV Duisburg wollte eine sorgenfreie Saison spielen. Tuen die Zebras das aktuell auch? Das sagt Trainer Torsten Ziegner.

Gegenüber den beiden verkorksten Vorjahren befindet sich der MSV Duisburg zurzeit in einer sportlich fast schon komfortablen Lage. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, zumal die Zebras eine Partie weniger ausgetragen haben als ihre Konkurrenten.

Dennoch weiß Trainer Torsten Ziegner, dass seine zuletzt viermal in Serie sieglose Mannschaft "noch ein paar Punkte braucht", wie der 45-Jährige in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die U23 von Borussia Dortmund am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) betonte.

Eine Prognose, wie viele Zähler die Meidericher in den ausstehenden neun Partien wohl noch holen müssen, um den Ligaverbleib fix zu machen, wollte Ziegner nicht abgeben. Es gehe hauptsächlich darum, am Wochenende drei Punkte zu holen. "Und wenn wir das geschafft haben, schauen wir aufs nächste Spiel." Jedenfalls bringe ihn die Tabellenkonstellation nicht um den Schlaf, versicherte der Coach.

Da ein Abstieg aber zumindest rechnerisch noch nicht vom Tisch ist, ist das vom Verein ausgegebene Ziel noch nicht erreicht. Eine sorgenfreie Spielzeit sollte es werden, das hatten die Verantwortlichen ja mehrfach erklärt, ohne eine konkrete Tabellenregion anzupeilen.

Ziegner sagt dazu: "Unsere Situation ist im Großen und Ganzen über die Saison nicht verändert. Ich hatte schon die Ambition, in der oberen Tabellenhälfte dabei zu sein. Das haben wir leider nicht geschafft. Das lässt mich unzufrieden zurück blicken, auch wenn die Saison nach wie vor in Ordnung ist."

Wobei die Duisburger bei nur drei Punkten Rückstand auf Platz zehn mit einem Sieg gegen die BVB-Reserve einen großen Schritt in Richtung der oberen Tabellenhälfte machen und wohl letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigen könnten.