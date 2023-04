Rot-Weiss Essen hat einen neuen Chefscout. Marcus Steegmann kommt von Viktoria Köln. Fast fünf Jahre war er für Köln aktiv – und hat viele Transfers eingeleitet.

Am vergangenen Freitag stellte Rot-Weiss Essen seinen neuen Chefscout vor. Marcus Steegmann wechselte von Viktoria Köln nach Essen.

Der 42-Jährige ist damit der Nachfolger von Stanko Patkovic, der den Drittligisten Anfang Februar 2023 in Richtung des VfL Bochum verließ und dort seitdem als Scouting-Koordinator der Lizenzspielerabteilung arbeitet. Steegmann war seit 2018 Sportlicher Leiter beim Essener Ligakonkurrenten Viktoria Köln und wird ab sofort an der Hafenstraße für die Themen Scouting und Kaderplanung verantwortlich sein.

Bei der Kölner Viktoria machte der Ex-Profi einen guten Job. Direkt in seiner ersten Saison als Sportchef gelang dem Verein der Aufstieg in die 3. Liga. In den ersten drei Spielzeiten nach dem Meistertitel schaffte Köln jeweils den Klassenerhalt und in der aktuellen Saison sind die Höhenberger sogar auf dem besten Weg, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Nach 30 Partien rangiert die Elf von Chefcoach Olaf Janßen auf Rang acht – eine starke Leistung.

Mit seinen Transfers hatte Steegmann in den letzten Jahren einen großen Anteil am Aufschwung von Viktoria Köln. Unter seine Regie lotste er namhafte Spieler wie Albert Bunjaku (früherer Bundesliga-Torjäger und Nationalspieler), Marcel Risse (176 Bundesliga-Spiele), Sebastian Mielitz (62 Bundesliga-Partien und 2 Champions League-Einsätze für Werder Bremen) und Lucas Cueto (jetzt 2. Liga mit dem Karlsruher SC) zum Verein. Alleine Bunjaku, Risse und Mielitz hatten gemeinsam knapp 300 Bundesliga-Partien bestritten, ehe sie zur Viktoria wechselten.

Es gibt allerdings auch Beispiele von deutlich unbekannteren Namen, die über einen Wechsel zur Viktoria ihre eigene Karriere ankurbelten. David Philipp, der immer noch bei den Kölnern unter Vertrag steht, Luca Stellwagen (SC Verl) und Suheyel Najar (SV Wehen Wiesbaden) schafften den Sprung aus der Regionalliga in den Profifußball. Richmond Tachie spielt mittlerweile sogar in der 2. Liga beim SC Paderborn. 2019 wechselte der Flügelstürmer als 20-Jähriger nach Köln.

Nicht nur Sportlicher Leiter, sondern auch Kaderplaner

In der laufenden Saison war Marcus Steegmann bis zu seinem Wechsel nicht nur als Sportlicher Leiter, sondern auch als Kaderplaner und Chefscout am Höhenberg aktiv. Bei zwei der drei Leihgeschäften bewies der 42-Jährige ein gutes Händchen.

Stürmer Robin Meißner (vom HSV ausgeliehen) ist mit neun Toren der beste Torschütze der Janßen-Elf und Simon Stehle (von Hannover 96 ausgeliehen) gehört mit vier Treffern und drei Assists zu den Top-Scorern seines Teams.

Einzig Ben Klefisch, der von RB Leipzig ausgeliehen wurde, spielte beim Drittligisten keine Rolle, so dass das Leihgeschäft nach nur einem halben Jahr vorzeitig beendet wurde. In den nächsten Wochen und Monaten wird sich zeigen, ob Steegmann die erfolgreiche Arbeit auch an der Hafenstraße fortführen kann.