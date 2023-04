MSV Duisburg: Sponsor zieht Reißleine - Schauinslandreisen kündigt Partnerschaft

Nach monatelangen Auseinandersetzungen zieht Sponsor Schauinslandreisen beim MSV Duisburg die Reißleine. Vereinsdarlehen bis 2025 gestundet.

Das Tischtuch ist nun endgültig zerschnitten. Hauptsponsor Schauinslandreisen mit Geschäftsführer Gerald Kassner an der Spitze, kündigte am Mittwoch die Partnerschaft mit dem MSV Duisburg zum Ende der Saison 2023/24 auf. Seit Monaten befindet sich der Fußball-Drittligist mit dem Geldgeber und Gläubiger in einer Auseinandersetzung. Der Reiseveranstalter zieht nun die Reißleine.

„Wir haben dem MSV Duisburg jetzt über zehn Jahre wirtschaftlich und beratend zur Seite gestanden. Die sozialen Projekte, die wir in dieser Zeit erleben durften, haben uns immer darin bestärkt, dass wir mit unserer Unterstützung einen wichtigen Beitrag für unsere Stadt und deren Menschen leisten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Geschäftsleitung des Unternehmens.

In der Erklärung heißt es weiter: „In Bezug auf unser Engagement beim MSV sind wir nach vielen Gesprächen in den vergangenen drei Jahren und den Geschehnissen der letzten Monate nun aber zu der Entscheidung gekommen, dass sich unsere Wege nach der kommenden Saison trennen werden.“

Wie Schauinslandreisen mitteilte, hat das Unternehmen alle lizenzrelevanten Stundungen für die Saison 2023/24 vorgenommen. Überdies habe Schauinsland das Darlehen des MSV Duisburg e. V. vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 1. Juli 2025 gestundet. Hier geht es um Verbindlichkeiten einschließlich Zinsen in Höhe von gut vier Millionen Euro. „Wir möchten diese Entscheidung frühzeitig bekannt geben, damit die Verantwortlichen des Vereins ausreichend Zeit haben, sich auf diese neue Situation einzustellen“, so die Geschäftsleitung des Unternehmens in seiner Pressemitteilung.

Die Darlehen sind somit zum Ende der Stundungen wieder „scharf“. Der MSV Duisburg muss sich dann um neue Lösungen bemühen, indem er frisches Geld zur Tilgung auftreibt oder mit dem Gläubiger über neue Stundungen verhandelt.

Der Marketingvertrag zwischen MSV und Sponsor läuft noch bis zum Sommer 2024, sodass das Stadion auch in der kommenden Saison den Namen Schauinslandreisen-Arena tragen wird.

Schauinslandreisen kündigte am Mittwoch an, den Fußball in Duisburg weiter unterstützen zu wollen: „Wir befinden uns in Gesprächen mit zwei großen Duisburger Vereinen und der Stadt, um im Rahmen der Minihelden-Aktion Trainingsanlagen für Kinder und Jugendliche zu schaffen.“