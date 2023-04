RWE: Vertragssituation - Nowak verrät den Stand bei Berlinski und Engelmann

Große Erleichterung bei Rot-Weiss Essen: nach dem 2:0-Sieg von RWE gegen den SC Freiburg II ist wieder Ruhe ins Umfeld eingekehrt. Das freut auch den Sportchef.

Acht Spieltage vor Schluss liegt Rot-Weiss Essen in der 3. Liga auf Kurs: sieben Zähler beträgt der Vorsprung nach dem 2:0-Erfolg über den SC Freiburg II auf den ersten Abstiegsplatz.

Vor dem Spiel gab es im Essener Umfeld Kritik, allen voran am Trainer. Jörn Nowak versuchte schon in der Halbzeitpause bei "Magenta Sport" auf die Kritik-Bremse zu treten.

"Die Phase, die wir haben, haben wir uns alle zuzuschreiben. Die Mannschaft, das Trainerteam, die Verantwortlichen", betonte der Sportchef. Am Ende sollten in Essen nach diesem Spiel wieder alle vereint sein - auch der Trainer und seine Kritiker. Denn RWE siegte mit 2:0! Zur Erinnerung: Die Freiburger waren mit einer Serie von zwölf Spielen in Folge ohne Niederlage an die Hafenstraße angereist.

Dass dann ausgerechnet die RWE-Stürmer Simon Engelmann und Ron Berlinski für die Niederlage der Breisgrauer sorgten, hat schon eine besondere Note.

Denn Engelmann traf zuletzt im Hinspiel in Freiburg (3:0). Diese Partie fand im Oktober (!) 2022 statt. Und Berlinski war zuletzt beim 5:3 in Oldenburg aus dem November 2023 erfolgreich.

Beide Verträge laufen nach Saisonende aus. Nowak verriet aber: "Im Fall des Klassenerhalts verlängert sich der Vertrag von Ron Berlinski um ein weiteres Jahr." Und da ist RWE ja auf einem guten Weg.





Und wie sieht es bei Engelmann aus? "Wir sind in einem engen Austausch und wissen wie wichtig Simon Engelmann für uns ist. Wir werden uns da nochmal unterhalten und eine Entscheidung treffen", antwortete der 36-jährige RWE-Manager.

Nowak ergänzte, was den Kader für die Saison 2023/2024 betrifft: "Wir müssen da eine Entwicklung vollziehen. Ob das durch externe Verstärkungen oder Leistungsexplosionen sein wird, werden wir sehen. Aber wir müssen auf jeden Fall eine Schippe drauflegen, um den nächsten Schritt zu machen."