RWE: Stadion Essen - ein Ausbau würde mindestens 20 Millionen Euro kosten

Die Machbarkeitsstudie zum Ausbau des Stadions an der Hafenstraße von Rot-Weiss Essen liegt vor. Was jetzt die nächsten Schritte sind.

Sportlich kämpft Rot-Weiss Essen um den Klassenerhalt in der 3. Liga. Hinter den Kulissen arbeiten Verein und Stadt Essen gemeinsam daran, RWE jenseits des Platzes besser für die Zukunft aufzustellen. So liegt die Machbarkeitsstudie für den Ausbau des Stadions an der Hafenstraße nun vor.

„Der Ausbau wird auf jeden Fall mehr als 20 Millionen Euro kosten“, berichtet GVE-Geschäftsführer Dirk Miklikowski. Durch das Schließen der Ecken würde sich die Zuschauerkapazität um rund 8500 Plätze erhöhen. Außerdem kämen zu den vorhandenen elf Logen weitere 17 hinzu sowie Funktionsräume im Inneren.

Hier gibt es den ganzen Artikel der WAZ-Kollegen.