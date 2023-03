RWE: 1:3 gegen Wiesbaden - die Niederlage im Video

Rot-Weiss Essen hat am 29. Spieltag der 3. Liga mit 1:3 gegen den SV Wehen Wiesbaden verloren. Die Partie in der Video-Zusammenfassung von Magenta Sport.

Auch im vierten Drittliga-Spiel in Serie konnte Rot-Weiss Essen keinen Sieg einfahren. Die Bergeborbecker unterlagen am Samstag dem SV Wehen Wiesbaden im Heimspiel mit 1:3 (1:2).

Johannes Wurtz brachte die Gäste, die um den Aufstieg kämpfen, vor knapp 15.500 Zuschauern an der Hafenstraße per Elfmeter in Führung (23.). Zwar konnte Andreas Wiegel (42.) ausgleichen, doch RWE kassierte postwendend das zweite Gegentor durch Wiesbadens Brooklyn Ezeh (43.). In der Schlussphase sorgte John Iredale für die Entscheidung (83.).

Die Tore und die strittigen Szenen der Partie gibt es hier in der Video-Zusammenfassung von Magenta Sport.





RWE - Wiesbaden: Die Stimmen zum Spiel (via Magenta Sport)

RWE-Trainer Christoph Dabrowski: "Das ist eine bittere Niederlage. Wir sind unglücklich durch einen Elfmeter in Rückstand geraten. Ich glaube, den kann man geben, aber vorher war eine Situation, was ein Foul an unserem Spieler war... Das ist bitter, dass der Schiri die Wahrnehmung vorher anders hat… Die Jungs haben es dann probiert. Der Ausgleich hat uns gutgetan und dann kassieren wir direkt im Anschluss den nächsten Treffer. Das war auch viel zu einfach, genau wie beim 3. Tor. So kannst du das Spiel nicht gewinnen… Die Niederlage müssen wir jetzt erstmal verdauen."

SVWW-Trainer Markus Kauczinski: "Das ist nicht selbstverständlich. Wir mussten viel umstellen und hatten viele angeschlagene Jungs... Wir waren direkt gut drin und das haben wir uns vorgenommen."