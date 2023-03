Drittligist 1. FC Saarbrücken ist plötzlich zurück im Aufstiegsrennen. Gegen Rot-Weiss Essen gab es einen überraschend deutlichen 3:0 (2:0)-Heimerfolg.

Die Auftritte des 1. FC Saarbrücken im heimischen Ludwigsparkstadion gleichen in dieser Saison einer Achterbahnfahrt. Nachdem der Drittligist im ersten Halbjahr zuhause ungeschlagen blieb, folgten 2023 vier (!) Heimniederlagen in Folge. Diese unrühmliche Serie konnte der FCS am Mittwoch durch einen 5:0-Kantersieg gegen die SpVgg Bayreuth beenden.

Drei Tage später zeigte Saarbrücken dann gegen Rot-Weiss Essen wieder das Heimgesicht aus der Hinrunde und dem Bayreuth-Spiel. Nach 93 Minuten siegte der Aufstiegsanwärter – vor 10.410 Zuschauern – verdient mit 3:0 (2:0) gegen RWE.

Es war keine berauschende Leistung des neuen Tabellenvierten, speziell mit dem Ball, aber: Saarbrücken verteidigte gut, ließ nur zwei gefährliche Chancen der Gäste zu und war in den entscheidenden Situationen einfach konsequenter.

Matchwinner am Samstagnachmittag war Mittelfeldmann Dave Gnaase. Der 26-Jährige erzielte einen Doppelpack – seine ersten beiden Treffer in der 3. Liga für den FCS. Zuvor blieb er 50 Spiele ohne Torerfolg. Beim 2:0 in der 36. Minute versuchte er sein Glück aus 20 Metern und der Distanzschuss fand über den Innenpfosten den Weg ins Tor.

Für uns war es sehr wichtig, dass wir diese Englische Woche positiv gestalten. Das haben wir erfolgreich gemeistert. Wir wollen den Sieg jetzt genießen und bereiten uns dann auf die nächste Aufgabe vor. Dave Gnaase.

Das 3:0 war ebenfalls ein Schuss außerhalb des Sechzehners, dieses Mal wurde der Ball unhaltbar von Essens Felix Herzenbruch abgefälscht. An diesem Tag passte eben alles bei Saarbrücken. "Wir wussten, dass es gegen Essen ein hartes Stück Arbeit sein würde, aber wir haben es von Anfang an gut gemacht, waren griffig in den Zweikämpfen und haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Für uns war es sehr wichtig, dass wir diese Englische Woche positiv gestalten. Das haben wir erfolgreich gemeistert. Wir wollen den Sieg jetzt genießen und bereiten uns dann auf die nächste Aufgabe vor", erklärte Gnaase nach dem Spiel im Interview mit Magenta Sport.

Für den FCS gehen die Wochen der Wahrheit weiter. Die kommenden zwei Spiele haben es in sich. Zunächst gastieren die Saarländer am Montagabend (27. März, 19 Uhr) beim Tabellenzweiten SC Freiburg II, ehe sechs Tage später (02. April, 14 Uhr) der SV Waldhof Mannheim ins Ludwigsparkstadion reist. Zwei direkte Duelle für den 1. FC Saarbrücken!