Drittligist Rot-Weiss Essen reist am Samstag zum 1. FC Saarbrücken. Auch dann hofft der Aufsteiger wieder auf einen starken Auftritt der Defensive – und Andreas Wiegel.

Einer der wichtigsten Transfers von Rot-Weiss Essen in dieser Saison war ein Mann, den zuvor wohl kaum ein Fan an der Hafenstraße richtig auf dem Schirm hatte. Die Rede ist von Andreas Wiegel. Der Rechtsverteidiger wurde erst am 30. August 2022 verpflichtet, nachdem er sich im Probetraining empfohlen hatte.

Wiegel, der zu diesem Zeitpunkt nach einem knapp einjährigen Engagement beim Regionalligisten BFC Dynamo vereinslos war, sollte die Probleme auf der rechten Abwehrseite lösen.

Gesagt, getan. Mittlerweile gehört der 31-Jährige zu den absoluten Leistungsträgern im Team von Cheftrainer Christoph Dabrowski. Er ist laufstark, dynamisch und beackert seine Seite unermüdlich. Wiegel und die Hafenstraße – das passt einfach.

Mit seinem intensiven Spielstil hat er sich schnell zu einem beliebten Spieler bei den Fans entwickelt, obwohl Wiegel sowohl eine Vergangenheit beim FC Schalke 04 (ein Europa League-Einsatz), als auch beim MSV Duisburg (29 Zweitliga-Spiele, 35 Drittliga-Partien) hat.





Auch beim 1:1-Remis gegen den VfL Osnabrück am Dienstagabend war Wiegel einer der stärksten Akteure auf dem Platz. Immer wieder leitete der gebürtige Paderborner Angriffe mit ein und spielte mit einer extrem hohen Intensität und Laufbereitschaft.

So kommt es wenig überraschend, dass die Essener Verantwortlichen den Vertrag des gelernten Offensivspielers bereits im Januar vorzeitig bis 2025 verlängerten. RWE-Coach Dabrowski fand ebenfalls nur lobende Worte für seinen Rechtsverteidiger – in der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken.

Auf RevierSport-Nachfrage erklärte der Fußballlehrer: "Seine Entwicklung ist sehr positiv. Das ist auch der Grund, warum wir den Vertrag verlängert haben. Wir sind total überzeugt, dass es für beide Seiten passt, um weiterhin dynamisch unsere Ziele zu verfolgen. Mit seiner Art und Weise können sich alle an der Hafenstraße identifizieren. Er agiert sehr dynamisch, druckvoll und ist eine totale Bereicherung für unseren Verein. Ich freue mich, dass er seinen Vertrag verlängert hat. Er ist auch ein super Typ, sehr ambitioniert und kernig. Kurzum: ein absoluter Gewinn für uns."