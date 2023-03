MSV Duisburg: Ziegner über Dresden, Gegentore und Ziel bis Saisonende

Der MSV Duisburg reist am Dienstag Richtung Dresden. Am Mittwoch steht ab 19 Uhr das Spiel gegen die zuletzt so starke SG Dynamo an.

Dynamo Dresden ist seit acht Spielen ungeschlagen - sechs Siege, zwei Unentschieden. Kein Wunder, dass MSV-Trainer Torsten Ziegner und seine Schützlinge vor einem schweren Gang stehen.

Am Mittwoch (19 Uhr) spielt der MSV Duisburg bei Dynamo Dresden. Schon am Dienstag reisen die Zebras per Flieger in die sächsische Hauptstadt.

Torsten Ziegner über...

... Dynamo Dresden: "Unabhängig von der gesamten Hinrunde, die nicht nach Wunsch verlief, ist Dynamo Dresden ein Zweitliga-Absteiger. Sie haben immer daran geglaubt vorne dabei zu sein. Dynamo hat die viertbeste Offensive und drittbeste Defensive der Liga. Mit dieser Bilanz mischt du automatisch um die vorderen Plätze mit. Wir treffen auf eine sehr erfahrene Mannschaft, die in der Defensive ihre Formation gefunden und in der Offensive mit Spielern wie Stefan Kutschke starke Individualisten in ihren Reihen hat. Dresden ist mittlerweile sehr stabil in seinen Leistungen. Wir brauchen schon sein sehr gutes Spiel, um in Dresden zu gewinnen."

Wir haben noch 13 Spiele und wollen uns in die erste Tabellenhälfte arbeiten. Bis Platz acht ist es sehr eng und diese Mannschaften, die vor uns sind, wollen wir überholen. Torsten Ziegner

... die Gründe für die 14 Gegentore in 2023: "Das ist einfach zu erklären: In der Rückrunde haben wir mehr Tore erzielt. Wenn man mehr in die Offensive riskiert, geht es häufig zu Lasten der Defensive. Wir brauchen diese Balance und müssen diese wieder finden."





... die Tabellen-Situation und das Ziel bis zum Ende der Saison: "Es war für uns in den letzten Wochen wichtig, dass man den Abstand nach unten vergrößert, um es nicht so eng zu halten wie in den letzten beiden Jahren. Wir wollen in der Tabelle noch etwas klettern. Wir haben noch 13 Spiele und wollen uns in die erste Tabellenhälfte arbeiten. Bis Platz acht ist es sehr eng und diese Mannschaften, die vor uns sind, wollen wir überholen."