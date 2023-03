MSV Duisburg: Zebras fliegen nach Dresden - mit Stoppelkamp, hinter Quartett steht ein Fragezeichen

Am Mittwoch, 15. März (19 Uhr), empfängt Dynamo Dresden den MSV Duisburg. Die Zebras bangen vor der Reise nach Sachsen um ein Quartett.

Der MSV Duisburg reist am Dienstag nach Dresden. Zum Dynamo-Spiel (Mittwoch, 19 Uhr) nimmt der MSV-Tross den Flieger.

Am Dienstag, zuvor wird noch um 14 Uhr in Duisburg trainiert, startet um 18.50 Uhr die Maschine ab Düsseldorf Richtung Dresden. Um 20 Uhr landen die Duisburger dann in der sächsischen Landeshauptstadt.

Der MSV wird von 300 Fans begleitet. "Ich möchte erwähnen, dass wir 310 Fans dabei haben. Denn zehn Leute werden nur von mir dabei sein. Meine Tochter lebt und studiert zum Beispiel in Dresden. Ich freue mich sehr über die familiäre Unterstützung", ergänzte Torsten Ziegner auf der Spieltagskonferenz.

Während Kapitän Moritz Stoppelkamp mit im Flieger nach Dresden sitzen wird und auch einsatzbereit ist, stehen hinter einem Quartett noch Fragezeichen. Rolf Feltscher fällt definitiv aus.

"Bei Niklas Stierlin müssen wir abwarten. Das Auge war zuletzt zu 98 Prozent zu. Das muss abschwellen. Wir werden da kein Risiko eingehen", berichtet Ziegner.

Besser sieht es laut dem MSV-Trainer dagegen bei Marvin Knoll, Leroy Kwadwo und Sebastian Mai aus. "Sie haben alle am Sonntag gut und hoch belastet. Am Montag werden wir die Belastung noch einmal hochfahren und dann am Dienstag entscheiden, wer mit ihm Flieger sitzen wird", sagt Ziegner. Abwehrchef Mai wird so oder so in Dresden dabei sein. Dynamo ist schließlich der Heimatklub des 28-jährigen Mai.





Ziegner verrät: "Mai hat seine Dresden-Reise schon vor zwei Wochen gebucht. Ob als Spieler im Kader oder Zuschauer auf der Tribüne: Er wird dabei sein."