VfB Oldenburg: Neuer Trainer ist ein alter Bekannter aus der Regionalliga West

Fußball-Drittligist VfB Oldenburg hat einen neuen Trainer gefunden. Der Nachfolger von Dario Fossi war zuvor in der Regionalliga West tätig.

Eine Woche nach der Trennung von Dario Fossi hat der VfB Oldenburg einen neuen Trainer gefunden. Fuat Kilic soll den in sportliche Schieflage geratenen Drittliga-Aufsteiger vor dem Wiederabstieg retten.

Der 49-jährige wurde am Sonntagnachmittag als neuer Chefcoach vorgestellt. Am kommenden Mittwoch wird er sein Debüt feiern, wenn die U23 von Borussia Dortmund in Norddeutschland gastiert (19 Uhr, RS-Liveticker). Kilic war bis zum Ende des vergangenen Oktobers Trainer von Alemannia Aachen. Seit seinem Aus beim Klub aus der Regionalliga West war der gebürtige Türke ohne Verein.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Fuat Kilic für den VfB Oldenburg gewinnen konnten und sind überzeugt, dass er mit seiner großen Erfahrung der richtige Trainer in unserer schwierigen sportlichen Situation ist", wird der Sportliche Leiter Sebastian Schachten in einer Vereinsmeldung zitiert.

Kilic selbst berichtet von "sehr guten, vertrauensvollen Gesprächen" und betont: "Ich bin vom Potenzial des Kaders überzeugt und sicher, dass wir gemeinsam die Klasse halten können und ich bin den Verantwortlichen dankbar dafür, dass sie mir das Vertrauen schenken, die Aufgabe beim VfB zu übernehmen."

Kilic arbeitete als Analyst, Scout und Co-Trainer für den 1. FC Kaiserslautern, MSV Duisburg und 1. FC Saarbrücken. Beim FCS übernahm er 2014 erstmals das Amt des Cheftrainers. 2016 kam er zu Alemannia Aachen und trainierte den Traditionsklub viereinhalb Jahre lang, war zudem als Sportlicher Leiter tätig.

Nach seinem Abschied im Sommer 2020 dauerte es knapp eineinhalb Jahre, ehe Kilic zurückkehrte. Nun geht es für ihn in Oldenburg weiter. "Fuat Kilic hat uns mit großer Detailkenntnis über unsere Mannschaft und die 3. Liga überzeugt. Er ist ein Trainer, der seinen Beruf lebt, der eine klare Idee von Fußball hat, der aber darüber hinaus auch große Begeisterung vermitteln kann", sagt Schachten.

Kilic übernimmt jedenfalls einen Verein in einer prekären Lage. Oldenburg hat seit acht Spielen nicht gewonnen, fünf Pleiten in Serie kassiert und steht am Tabellenende. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt zwölf Spieltage vor dem Saisonende vier Punkte.