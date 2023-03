RWE: Über 2000 Lila-Weiße in Essen dabei - Vorverkauf für Aue und Saarbrücken gut angelaufen

Die Drittliga-Spiele von Rot-Weiss Essen waren und bleiben weiterhin sehr gefragt.

Wenn Rot-Weiss Essen am kommenden Samstag (11. März, 14 Uhr) zum FC Erzgebige Aue reist, dann werden auch einige hundert RWE-Fans die gut 400 Kilometer lange Reise nach Sachsen auf sich nehmen.

Wie die Rot-Weissen informieren, sind bereits 750 Gästekarten für das Duell in Aue vergriffen. "Der Vorverkauf für die Partie endet am Mittwoch (8. März) um 18 Uhr sowohl online als auch am Ticketschalter. Die Abholung von bestellten Karten im Fanshop ist bis Freitag, 18 Uhr, möglich", heißt es von rot-weisser Seite.

Und auch für das übernächste Spiel, am 25. März (Samstag, 14 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken, können sich die RWE-Fans ab Dienstag (7. März, 10 Uhr) mit Karten versorgen. Rot-Weiss Essen rechnet mit rund 1000 mitreisenden Anhängern ins Saarland.

Zwischen Aue und Saarbrücken bestreitet die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski noch ein Heimspiel. Am Dienstag (14. März, 19 Uhr) kommt der VfL Osnabrück ins Stadion an die Hafenstraße. Und hier wird es dann wieder richtig voll im Gästeblock in Essen.





2000 Lila-Weiße haben bereits eine Eintrittskarte für das Essen-Spiel gekauft. Osnabrück hat insgesamt 2500 Karten von RWE erhalten. Gut möglich, dass der Aufstiegsaspirant aus Niedersachsen sein Kontingent ganz ausschöpfen wird.