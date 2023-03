MSV Duisburg: Ziegners Ziel - "Mehr Aktivität, mehr Punch, mehr Torchancen"

Der MSV Duisburg gastiert am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim VfB Oldenburg. Die Zebras wollen siegen und der ersten Tabellenhälfte näher kommen.

Zwei Siege, zwei Remis, drei Niederlagen: Die Achterbahn-Fahrt des MSV Duisburg geht auch in 2023 weiter. Denn Konstanz sieht anders aus.

Trotzdem: Der MSV hatte sich vor der Saison vorgenommen eine ruhige Serie zu spielen und das ist aktuell der Fall. Neun Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und zehn Zähler Rückstand auf Relegationsrang drei lassen die Duisburger Verantwortlichen um Trainer Torsten Ziegner vor dem nächsten Auswärtsspiel am Sonntag (5. März, 14 Uhr) beim VfB Oldenburg ruhig schlafen.

Bis auf Sebastian Mai (Wadenverletzung), dessen Rückkehr zum Spiel bei Dynamo Dresden (15. März) ein Thema sein könnte und Leroy Kwadwo (muskuläre Probleme) hinter dessen Einsatz noch ein Fragezeichen steht, steht Ziegner der komplette Kader zur Verfügung.

Nach der Nullnummer gegen den SV Meppen peilt Ziegner wieder einen Dreier an. Er meinte vor dem Oldenburg-Spiel: "Wir haben gegen Meppen gar nicht schlecht gespielt. Aber wir waren im Offensiv-Drittel einfach zu zahnlos. Deshalb sah das Spiel sehr zäh aus. In Oldenburg wollen wir wieder viel Ballbesitz haben und gute Lösungen finden. Ich hoffe, dass wir durch die Wiederholungen in der Trainingswoche und unsere Alternativen wie Benjamin Girth und Aziz Bouhaddouz, der eine starke Trainingswoche absolvierte, wieder mehr Aktivität, mehr Punch, mehr Torchancen auf die Platte bringen."

Fan-Info: Rund 1000 MSV-Fans, für die auch die Gäste-Kasse am Spieltag geöffnet wird, begleiten die Mannschaft nach Norddeutschland.

Dass die Oldenburger seit sechs Spielen auf einen Dreier warten und es Diskussionen um Trainer Dario Fossi gibt, ist natürlich auch dem MSV-Fußballlehrer nicht verborgen geblieben. Ziegner schiebt den Druck in Richtung des VfB und sagt: "Oldenburg befindet sich in einer Situation, in der sie sich sein wollten. Sie müssen unbedingt gewinnen, um nicht noch tiefer in den Keller zu rutschen. Wir sind auf solch ein Spiel, mit kampfstarken Oldenburgern, eingestellt. Es wird aber eine Herausforderung sein, den Gegner zu knacken."

Zwei Vergleiche in dieser Saison: Das Hinspiel zwischen dem MSV und VfB ist 1:1-Remis ausgegangen und im Winter-Testspiel gewann Oldenburg gegen Duisburg mit 3:2.

Ziegner schiebt hinterher: "Wir haben zweimal, in der Hinrunde und der Winter-Vorbereitung, gegen Oldenburg gespielt. Das ist sicherlich kein Nachteil. Aber auch der VfB wird uns gut kennen."