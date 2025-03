Malek Fakhro ist nach seinem Debüt im November 2024 erneut für die Nationalmannschaft des Libanon nominiert worden. Ein wichtiges MSV-Spiel wird der Stürmer deshalb verpassen.

Während es für die allermeisten Akteure des MSV Duisburg nach dem Spiel am Freitagabend (14. März, 19.30 Uhr) gegen die zweite Mannschaft des FC Schalke in eine zweiwöchige Pause vom Ligabetrieb geht, wird ein Stürmer auf Dienstreise gehen.

Die Rede ist von Malek Fakhro, der in die libanesische Nationalmannschaft berufen wurde und somit während der Länderspielpause auf Torejagd gehen wird. Für den 27-jährigen gebürtigen Essener ist es die zweite Nominierung für den Libanon, nachdem er im November 2024 erstmals eingeladen wurde und sein Debüt feierte. Damals spielte Fakhro gegen Thailand und Myanmar. Ein Treffer gelang ihm seinerzeit.

Vom 17. März bis zum 25. März wird der 1,85 Meter große Mittelstürmer mit der libanesischen Nationalmannschaft unterwegs sein. Das Team absolviert am 20. März ein Freundschaftsspiel gegen Osttimor und trifft am 25. März in der Qualifikation für den Asien Cup 2027 auf Brunei. Dies teilte der MSV auf seinen sozialen Netzwerken mit.

Damit steht auch fest, dass Fakhro das Halbfinale im Niederrheinpokal gegen Oberligist Union Nettetal (Samstag, 22. März, 15.30 Uhr) verpassen wird. Im Ligaspiel beim SV Rödinghausen eine Woche nach dem Pokalmatch am 29. März wird Fakhro den Zebras aber wieder zur Verfügung stehen.

Vielleicht kann der 27-Jährige in den Länderspielen zurück zu alter Stärke finden und sich Trainer Dietmar Hirsch empfehlen, der in den vergangenen Spielen auf Winter-Neuzugang Thilo Töpken in der Sturmspitze setzte.

Fünfmal in Folge musste Fakhro nämlich zuletzt auf der Bank Platz nehmen, beim 0:2 gegen Rot-Weiß Oberhausen am 20. Spieltag stand er letztmals in der Startformation der Meidericher. Danach kam er gegen Hohkeppel, Fortuna Köln und Wiedenbrück als Joker von der Bank, gegen Paderborn II und Düsseldorf II musste er sogar 90 Minuten zuschauen.