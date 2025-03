Der MSV Duisburg empfängt am Freitagabend Schalkes U23. Trainer Dietmar Hirsch gibt einen Einblick in die Personalsituation.

Der Regionalliga-West-Primus MSV Duisburg empfängt am Freitagabend (14. März, 19.30 Uhr, RS-Liveticker) die zweite Mannschaft des FC Schalke zum Auftakt des 26. Spieltags vor voraussichtlich 16.000 Zuschauern in der heimischen Arena.

Auf der Pressekonferenz vor der Partie gab MSV-Coach Dietmar Hirsch ein Personalupdate. Die Ausfallliste ist diesmal recht lang. Neben Thomas Pledl, Jannik Zahmel, Jan-Simon Symalla (alle im Aufbautraining), Luis Hartwig (Fraktur am Schienbeinkopf), Can Coskun (5. Gelbe Karte) und Steffen Meuer (Infekt) gab Hirsch auch den langfristigen Ausfall von Leon Müller, der in Wiedenbrück ausgewechselt werden musste, bekannt.

Eine genaue Diagnose steht noch aus, aber es ist dennoch sicher, dass der 24-jährige Mittelfeldmann in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen wird. "Wir wissen noch nicht ganz genau, was es ist. Aber es ist schon umfangreicher, er hat einiges an den Bändern abbekommen. Er wird auf jeden Fall operiert werden müssen und bis zum Ende der Saison ausfallen", verkündete der MSV-Coach die bittere Nachricht.

Dafür kehrt Dustin Willms nach Verletzung zurück in den Kader und ist zumindest eine Einwechseloption. Was vermutlich die wenigsten auf dem Schirm hatten: Dietmar Hirsch darf gegen Schalke II nicht auf der Bank Platz nehmen.

Der Grund: Der 53-Jährige wurde nach seiner Roten Karte im Dezember beim 3:4 gegen Gütersloh für zwei Spiele gesperrt, saß bis dato nur eine Partie ab. Der MSV legte Einspruch gegen die Strafe ein, dieser wurde nun abgelehnt. Somit darf der MSV-Trainer den Innenraum nicht betreten und muss auf der Tribüne Platz nehmen.

Noch herrscht auf Seiten der Meidericher etwas Unklarheit, wie genau sich die Sperre am Spieltag auswirken wird. "Es ist etwas anders definiert als in den ersten drei Ligen, das Empfinden haben wir. Da steht nur, dass ich während des Spiels nicht im Innenraum sein darf. Das heißt, ich darf nicht auf der Bank sitzen. Alles andere steht nirgendwo, dass es verboten ist. Aber wir werden da nochmal nachhaken. Stand jetzt wäre es nur so, dass ich während des Spiels nicht auf der Bank sitzen werde."