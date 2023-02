3. Liga: Aue zieht an RWE vorbei - Dresden verspielt Sieg in Elversberg

Dynamo Dresden hat einen Sieg bei Spitzenreiter SV Elversberg verspielt. Spät kassierte die SGD den Ausgleich.

Dynamo Dresden hat sich im Topspiel der 3. Fußball-Liga bei der SV Elversberg einen Punkt erkämpft. Nach langer Führung der Sachsen stand es am Sonntag am Ende 1:1 (0:1). Stefan Kutschke (23. Minute) hatte die Sachsen in Führung gebracht. Joker Eros Dacaj (81.) traf per Foulelfmeter zum Ausgleich. Die Partie in Elversberg verfolgten 7.219 Zuschauer. Für Dynamo war es das achte Spiel nacheinander ohne Niederlage.

Die Hausherren hatten die erste Torchance der Partie. Valdrin Mustafa (5.) nahm an der Strafraumkante Maß und prüfte SGD-Torwart Stefan Drljaca. Der 23-Jährige lenkte den Ball sehenswert um den Pfosten. Auf der anderen Seite machten es die Dresdner besser. Nach einem Freistoß konnte Kutschke den Ball unbedrängt einschieben. Bis zum Seitenwechsel überzeugte Dynamo defensiv, ließ Elversberg nur selten zu Torraumszenen kommen.

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff drängte Dresden auf das 2:0. Die größte Möglichkeit darauf hatte Defensivspieler Claudio Kammerknecht (47.). Sein wuchtiger Abschluss landete jedoch nicht im Tor, sondern an der Latte. In der Folge wurde Elversberg immer stärker. Aber auch den Hausherren fehlte die letzte Zielgenauigkeit. Nach einem Foulspiel von SGD-Verteidiger Max Kulke zeigte Schiedsrichter Michael Bacher auf den Punkt. Dacaj trat an und glich mit viel Glück zum 1:1 aus.

Im zweiten Sonntagsspiel gewann Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue 2:1 (0:1) gegen den 1. FC Saarbrücken. Calogero Rizzuto (27.) war für den FCS zum 1:0 erfolgreich, Dimitrij Nasarow (48.) und Antonio Jonjic (80.) sorgten mit ihren Toren für die Wende zugunsten der Sachsen. Die verloren Antonio Jonjic nach einer Tätlichkeit per Roter Karte (88.).