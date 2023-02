Mannheim-Pleite beim BVB - Neidhart sauer: "Offensiv wie defensiv eine glatte Sechs!"

Waldhof Mannheim hat einen deutliche Pleite bei der U23 von Borussia Dortmund kassiert. Trainer Christian Neidhart war sauer.

Was ist auswärts nur mit Waldhof Mannheim durch? Im Spiel gegen Borussia Dortmunds U23 im Oberhausener Stadion Niederrhein hätte das Team von Trainer Christian Neidhart auf den Relegationsplatz springen können - kassierte aber eine 0:4-Abreibung vom abstiegsbedrohten BVB.

"Das war offensiv wie defensiv eine glatte Sechs", ärgerte sich Neidhart nach Abpfiff bei Magenta Sport. Besonders haderte der Coach mit den Treffern zum 0:1 und 0:3 durch Dortmunds Justin Njinmah. "Wir haben das erste und dritte Gegentor nach dem gleichen Muster bekommen. Wir können den Ball nicht festmachen, sind dann offen und kriegen die Konter." Neidharts bitteres Resümee: "Wir waren nicht da und haben verdient verloren. Wir nehmen heute nichts Positives mit."

Für Waldhof war es die zweite Auswärtspleite in Serie und damit ein Rückfall in alte Muster. Die vorigen beiden Partien in der Fremde hatten die Mannheimer gewonnen, nachdem sie in den ersten acht Gastspielen der Saison schon ohne Sieg waren. "Ich kann es mir auch nicht erklären", haderte Neidhart. "Wir sind nicht stabil. Da braucht man aktuell auch nicht auf mehr zu schauen."

Dabei sind die Kurpfälzer auch nach der Niederlage in Oberhausen noch Teil des Aufstiegsgeschäfts. Sie liegen nur einen Punkt hinter dem VfL Osnabrück auf Platz vier, der zur Relegation berechtigen würde. "Es war heute wieder ein Schritt zurück. Wir haben jetzt eine fiese Woche vor uns. Zuhause müssen wir dann ein anderes Gesicht zeigen", meinte Mittelfeldspieler Bentley Baxter Bahn.

Einfach dürfte das nicht werden: Spitzenreiter SV Elversberg kommt am nächsten Spieltag ins Carl-Benz-Stadion (Montag, 6. März).