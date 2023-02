RWE: Bitter! Rot-Weiss Essen kassiert in Ingolstadt in der Nachspielzeit den Ausgleich

Nach dem 2:0 gegen Borussia Dortmund II konnte RWE die gute Leistung bestätigen und holte auch bei Aufstiegsaspirant FC Ingolstadt einen Punkt.

Rot-Weiss Essen hat nach einer guten Leistung beim FC Ingolstadt ein 1:1-Remis erreicht. Bitter für RWE: Nach dem die Essener in der 80. Minute durch Cedric Harenbrock in Führung gingen, kassierten sie in der Nachspielzeit das 1:1. Es war am Ende eine leistungsgerechtes Unentschieden.

Die erste Chance des Spiels gehörte den Gastgebern - und diesen Namen kannten die 1000 mitgereisten RWE-Fans wohl noch sehr gut: Tobias Bech wurde stark über die Außen im Strafraum freigespielt, kam zum Abschluss und verpasste das 1:0 nur knapp. Bech? Ja, dieser Däne hatte schon im Hinspiel den sicher geglaubten RWE-Sieg zunichte gemacht und kurz vor Schluss per Doppelpack für das 2:2-Remis des FCI im Stadion an der Hafenstraße gesorgt.

RWE war zunächst in der Defensive beschäftigt, stand aber sehr sicher. Die Ingolstädter hatten große Mühe sich in Halbzeit eins Torchancen zu erspielen. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet hatten ihrerseits durch Björn Rother (32.) eine ordentliche Möglichkeit. Oguzhan Kefkir hatte Rother mit einer starken Flanke in Aktion gebracht, doch dessen Kopfball konnte FCI-Keeper Marius Funk noch parieren. Mit einer Nullnummer ging es auch in die Kabinen.

FC Ingolstadt: Funk – Udogu, Musliu, Stevanovic, Llugiqi – Bech, Linsmayer, Keidel (78. Hawkins), Kopacz– Testroet, Schmidt (71. Preißinger). Rot-Weiss Essen: Golz – Wiegel (77. Sponsel), Rios Alonso, Bastians, Herzenbruch, Kefkir (83. Niemeyer) – Tarnat, Rother – Müsel (77. Engelmann), Holzweiler (78. Harenbrock), Berlinski (71. Ennali). Schiedsrichter: Felix Bickel. Tore: 0:1 Harenbrock (80.), 1:1 Hawkins (90.+1). Zuschauer: 4150. Gelbe Karten: Rios Alonso, Rother, Müsel - Kopacz. [/infobox-right] RWE kam besser aus der Pause heraus. Wieder war es Rother (53.), der nach einem feinen Steckpass von Kevin Holzweiler die große Chance zur Essener Führung hatte, aber erneut, wie schon beim Kopfball zuvor, an Funk scheiterte. Das Spiel fand fiel im Mittelfeld statt - bis zur 80. Minute: Die Essener gingen in Führung! Kefkir schlug eine präzise Flanke auf den eingewechselten Cedric Harenbrock, der den Ball mit dem Knie über die Linie drückte. Was für ein Comeback von Essens Nummer acht - 1:0 RWE! Die 1000 mitgereisten RWE-Fans waren aus dem Häuschen und wollten mit einem Dauer-Support den ersten Auswärtssieg seit dem spektakulären 5:3 in 2022 in Oldenburg "nach Hause singen". Doch der Druck der Oberbayern wurde immer immenser - und dann fiel auch der 1:1-Ausgleich, in der 91. Minute. Wieder einmal kurz vor Schluss, wird man in Essen wohl sagen. Vorausgegangen war ein langer Ball auf Jalen Hawkins, der Meiko Sponsel weglief und vor Jakob Golz, der in der 84. Minute gegen Pascal Testroet glänzend parierte, cool blieb - 1:1. Dabei blieb es auch.

