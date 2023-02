BVB II: "RWE kämpft, beißt - sie sind eine richtige Drittliga-Mannschaft"

Der BVB II reist am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) zu Rot-Weiss Essen. RS hat vor dem nachbarschaftlichen Vergleich mit einem BVB-II-Stürmer gesprochen.

Borussia Dortmund II kämpft gegen den Abstieg in der 3. Liga. Und nun geht es am Sonntag (19. Februar, 14 Uhr) zu Rot-Weiss Essen.

RWE liegt gerade einmal drei Punkte vor der U23 des BVB. Da liegt es nahe, was das Ziel der Dortmunder ist: In Essen siegen - das Hinspiel gewann der BVB bereits mit 1:0 - und Rot-Weiss unten mit reinziehen.

RevierSport hat vor dem Derby im Stadion an der Hafenstraße mit Michael Eberwein (26), Stürmer der BVB-Zweitvertretung gesprochen. In der laufenden Saison kommt die Offensivkraft der Borussen auf 15 Einsätze und drei Vorlagen. Auf ein BVB-II-Tor wartet der letztjährige Goalgetter des Halleschen FC in dieser Saison noch .

Michael Eberwein, das Montagsspiel zwischen Viktoria Köln und RWE dürften Sie mit Interesse verfolgt haben, oder?

Ja, klar. Da hat man dann natürlich mal reingeschaut. Immerhin hat mit Essen unser nächster Gegner gespielt.

Was für eine Essener Mannschaft haben Sie denn in Köln gesehen?

RWE kämpft, beißt - sie sind eine richtige Drittliga-Mannschaft. Das wird ein hartes Spiel für uns.

Bei RWE droht die Stimmung bei einer Niederlage gegen Dortmund gänzlich ins Negative zu kippen. Ist das vielleicht der Vorteil für die Borussia?

Wie die Stimmung in Essen ist und wie sie nach einer Niederlage sein würde, kann ich schwer beurteilen. Klar ist aber: Unser Ziel ist, aus Essen etwas mitzunehmen. Dafür werden wir die ganze Woche intensiv arbeiten.

Michael Eberwein in Zahlen: Borussia Dortmund II: 99 Spiele, 28 Tore, 16 Vorlagen Hallescher FC: 74 Spiele, 20 Tore, 5 Vorlagen Fortuna Köln: 40 Spiele, 4 Tore, 7 Vorlagen Holstein Kiel: 3 Spiele, kein Tor, keine Vorlage Holstein Kiel II: 1 Spiel, kein Tor, keine Vorlage

Sie sprechen Jan Zimmermann an: Wie ist die Zusammenarbeit mit dem neuen Chefcoach?

Wir hatten vor dem Saarbrücken-Spiel gerade einmal drei Tage Training unter ihm. Das war fast noch eine Kennlern-Phase. Er hat uns beobachtet und wollte nach dem Sieg in Ingolstadt auch nicht so viel verändern. In dieser Woche passiert dann schon mehr.

Wie ist eigentlich nach dem Aus von Christian Preußer die Stimmung in der Mannschaft gewesen?

Es ist nie schön, wenn ein Trainer gehen muss. Es ist auch irgendwo immer eine Niederlage für jeden Einzelnen, für die ganze Mannschaft.

Haben Sie bei Ihrer Rückkehr im Sommer 2022 damit gerechnet, dass der BVB II um den Abstieg spielen würde?

Bei einer U23-Mannschaft muss man das immer im Hinterkopf haben. Wir haben viele junge Spieler und im Sommer einen großen Umbruch vollzogen, da ist es nicht verwunderlich, dass man so ein Jahr hat, in dem man gegen den Abstieg kämpft.

Der SC Freiburg steht oben, Borussia Dortmund unten in der Tabelle: Wie erklären Sie dieses Drittliga-Tableau einem Fan, der sich vielleicht nur für die Bundesliga interessiert?

Diese Rechnung ist ja zu einfach. Sonst müssten ja ganz andere Mannschaften in der 3. Liga vertreten sein. Zu Freiburg: Sie schaffen es einfach konstant gute Ergebnisse zu erzielen und kommen über die mannschaftliche Geschlossenheit. Wir haben sehr viel individuelle Klasse und müssen uns da vor Freiburg nicht verstecken. Aber Fakt ist auch, dass wir diese Klasse viel zu selten als Einheit gezeigt haben. Wir müssen einfach besser als Team funktionieren. Und das gilt für den Rasen. Denn außerhalb diesem ist die Stimmung wirklich gut.

Sie haben in der vergangenen Saison 13 Tore für Halle erzielt, in dieser Serie aber noch gar keinen Treffer für den BVB. Wie fällt Ihre persönliche Bilanz bisher aus?

Ich kann nicht sagen, dass ich zufrieden bin. Das ist doch klar. Aber darauf kommt es auch nicht an. Mir geht es immer darum, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Wenn das der Fall ist, dann wird es auch bei mir selbst, bei jedem persönlich besser laufen. Jeder profitiert am Ende vom Erfolg der Mannschaft.

Sie haben sich bis zum 30. Juni 2026 an den BVB II gebunden. Warum?

Ich war ja schonmal hier und es gab eigentlich keine schönere Zeit für mich als beim BVB. Die Leute hier, die Bedingungen, das macht mir alles unheimlich Spaß. Es reizt mich als erfahrener Spieler eine junge Mannschaft zu führen und von so vielen klasse Talenten umgeben zu sein.

Zurück zum Derby in Essen: Inwieweit wird eigentlich die Atmosphäre am Sonntag eine Rolle spielen? Schließlich ist der BVB II daheim das schwächste und auswärts eines der besseren Teams der Liga.

Die große Kulisse in Essen wird uns mit Sicherheit nicht hemmen. Im Gegenteil: Die Jungs wollen alle hoch hinaus und vor solchen Zuschauern spielen. Da ist Essen für jeden ein perfektes Pflaster, um sich vor dieser tollen Kulisse von der besten Seite zu zeigen.