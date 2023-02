MSV Duisburg: "Ein Heimsieg gegen Zwickau ist alternativlos!"

Der MSV Duisburg trifft am Samstag (11. Februar, 14 Uhr) auf den FSV Zwickau. Der Trainer gibt die Richtung glasklar vor: Nur ein Sieg zählt!

134 Tage oder anders ausgedrückt: Vier Monate, eine Woche und vier Tage ist es am Samstag (11. Februar) auf den Tag genau her, dass der MSV Duisburg ein Heimspiel gewonnen hat. Denn der letzte datiert vom 1. Oktober 2022, ein 1:0-Sieg gegen Halle.

Dass die Fans der Zebras mal wieder einen Dreier in ihrer heimischen Arena verdient haben, findet auch der Trainer. Torsten Ziegner nimmt vor dem Auftritt gegen seinen Ex-Klub daher auch kein Blatt vor den Mund. Ziegner betonte auf der Spieltags-Pressekonferenz: "Das ist unser klares Ziel: Die Ausgangslage hat sich nicht verändert. Ein Heimsieg ist alternativlos! Wir gehen das Spiel so an, dass wir das gewinnen. Ein Sieg ist einfach notwendig."

Zwischen Juli 2012 und April 2018 war Ziegner noch Trainer des kommenden MSV-Gegners, dem FSV Zwickau. Er verfolgt natürlich die Geschehnisse bei den "Schwänen" immer noch sehr interessiert. Auch die Entlassung seines Trainerkollegen Joe Enochs und Sportchef Toni Wachsmuth.

Ziegner zu den Beurlaubungen in Zwickau: "Mich hat die Mitteilung auch überrascht. Es ist eine Art Hallo-Wach-Effekt für die 3. Liga. Denn da holst du vier Punkte und wirst trotzdem entlassen. Wir schätzen uns als Trainerkollegen sehr. Auch Wachsmuth kenne ich natürlich, er war mein Kapitän damals in Zwickau."





Dass der abstiegsbedrohte FSV für den MSV am Samstag kein einfacher Gegner sein wird, das weiß natürlich auch Ziegner. Er meint: "Die Art und Weise der Zwickauer wird sich durch den Trainerwechsel nicht verändern. Sie sind robust und zweikampfstark. Eine sehr giftige Mannschaft."

Damit der MSV seinen ersten Heim-Dreier nach 134 Tagen einfährt, muss vor allen Dingen die zuletzt so maue Offensive wieder performen. "Es ist keine Systemfrage. Wir werden kein System finden, in dem wir mehr Leute in der Offensive haben", betont Ziegner und schiebt nach: "Wir können das nicht über Einzelsituationen lösen. Es fällt uns extrem schwer Dinge in der Offensive besser zu lösen. Explizit war die Situation in Essen kurz vor Schluss: In neun von zehn Fällen macht jede Offensivkraft den Ball rein, Chinedu Ekene machte das Ding aber nicht rein. Es ist jetzt keine Kritik an ihm, denn er hat es schon oft im Training gezeigt, dass er es kann." Vielleicht lässt Ekene seinen Trainer schon gegen Zwickau jubeln.