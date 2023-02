Vor RWE-Spiel: Viktoria Köln verliert bei Remis drei Stammspieler

Viktoria Köln hat die Niederlagen-Serie von drei Spielen gestoppt und ein 1:1-Remis beim SV Wehen Wiesbaden geholt. Dabei verlor die Viktoria jedoch drei Spieler.

1:3 gegen Osnabrück, 0:2 gegen Saarbrücken und 1:4 gegen Mannheim: Der Start ins Jahr 2023 ist für Viktoria Köln alles andere als gelungen.

Umso erleichterter waren die Rheinländer nach dem 1:1-Remis beim SV Wehen Wiesbaden, auch einem Top-Team der 3. Liga.

"Ich denke, der Punkt ist mindestens verdient. Wir waren fleißig gegen den Ball, haben gierig verteidigt und auch mit der Zeit das spielerische Element gefunden", resümierte Viktorias Cheftrainer Olaf Janßen.

Einige Dinge werden dem ehemaligen Profi allerdings missfallen haben. So dezimierten die Kölner sich in einer hektischen Schlussphase selber vor dem nächsten Punktspiel gegen Rot-Weiss Essen. RWE kommt nämlich am Montag (13. Februar, 19 Uhr) in den Sportpark Höhenberg.

Wiesbaden: Lyska - Mockenhaupt, Gürleyen, Reinthaler (61. Carstens) - Goppel, Bjarke Jacobsen, Emanuel Taffertshofer (61. Heußer), Ezeh (81. Mrowca) - Wurtz (81. Froese), Hollerbach (61. Brumme) - Prtajin. Lyska - Mockenhaupt, Gürleyen, Reinthaler (61. Carstens) - Goppel, Bjarke Jacobsen, Emanuel Taffertshofer (61. Heußer), Ezeh (81. Mrowca) - Wurtz (81. Froese), Hollerbach (61. Brumme) - Prtajin. Köln: Voll - Dietz, Fritz, Greger - Koronkiewicz (83. Heister), Saghiri, Sontheimer, Handle (75. May) - Wunderlich (71. Risse) - Meißner (83. Andre Becker), Stehle (71. Marseiler). - Trainer: Janßen Schiedsrichter: Timo Gansloweit (Husen) Tore: 0:1 Stehle (46.), 1:1 Prtajin (72.) Zuschauer: 3.165 Gelb-Rote Karten: - Dietz (Köln) wegen einer Unsportlichkeit (90.+6), Koronkiewicz (Köln) wegen einer Unsportlichkeit (90.+6) Gelbe Karten: Taffertshofer, Reinthaler, Ezeh, Gürleyen, Prtajin - Sontheimer, Saghiri, Siebert (als Reservespieler), Heister

Die Innenverteidiger Jamil Siebert und Lars Dietz sowie Rechtsverteidiger Patrick Koronkiewicz werden dann nicht mit dabei sein. Alle drei werden nach ihren kassierten Karten fehlen.

Was war passiert? Nach einer Rudelbildung sah Dietz Gelb-Rot, der bereits ausgewechselte Koronkiewicz Rot. Jamil Siebert, ebenfalls nicht im Spiel, sah zudem Gelb, seine fünfte Verwarnung in dieser Saison.

"Ich werde mir das noch mal in Ruhe anschauen, dann werden wir drüber reden und am Ende entscheidet der Mannschaftsrat über die Höhe der Strafe", erklärte Janßen, der aber trotzdem zufrieden die Heimreise antrat und forderte: "Diese Leistung gilt es jetzt zu bestätigen."