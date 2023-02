Am Sonntag steigt das Ruhrderby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg. MSV-Fans haben vor dem Spiel Züge mit Anti-RWE-Parolen beschmiert.

Kurz vor dem Ruhrderby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg haben Anhänger der Meidericher für eine Provokation in Richtung RWE-Fans gesorgt. Auf Videos und Bilder ist zu sehen, wie ein Zug durch den Essener Hauptbahnhof fährt, auf dem in großen Lettern in blau-weißer Schrift "Scheiss RWE!" gesprayt worden ist.

Rot-Weiss Essen gegen MSV Duisburg am Sonntag ausverkauft

Beim Spiel in Essen werden am Sonntag (14 Uhr) 19.000 Zuschauer erwartet, 2500 Karten gingen an den MSV. Die Partie war binnen kurzer Zeit restlos ausverkauft. Das Hinspiel endete 2:2, der MSV ging 2:0 in Führung und sah wie der sichere Sieger aus, am Ende konnten die Essener aber noch ausgleichen.

RWE - MSV: Polizei Essen bereitet sich auf Großeinsatz vor

Die Essener Polizei bereitet sich auf das Spiel der beiden Rivalen intensiv vor und erwartet einen Großeinsatz. Der Plan ist eine strikte Fantrennung zwischen beiden Klubs, ähnlich, wie es bereits im vergangenen Oktober zwischen Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden (Endstand 1:1) gut funktioniert hatte.

Allerdings dürfte eine strikte Fantrennung diesmal aufgrund der kurzen Anreise und der örtlichen Nähe beider Klubs schwieriger werden. Zu erwarten ist, dass viele Personen mit dem ÖPNV anreisen - womöglich auch mit einem Zug, auf dem die Anti-RWE-Parolen zu lesen sind. Beim Hinspiel hatte die Polizei von einem Hochsicherheitsspiel gesprochen - das vermeiden die Essener diesmal.