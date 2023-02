Drittligist MSV Duisburg gastiert am Sonntag zum Derby an der Hafenstraße bei Rot-Weiss Essen. RevierSport hat im Vorfeld mit Ex-Zebra Maurice Exslager gesprochen.

Wenn am Sonntagnachmittag das Drittliga-Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg angepfiffen wird, dann ist auch Maurice Exslager ein sehr interessierter Zuschauer. "Vielleicht schaffe ich es auch ins Stadion. Das ist noch nicht sicher", erklärte der 31-Jährige im Gespräch mit RevierSport.

2008 wechselte der Ex-Profi in die Jugend des MSV Duisburg und schnürte bis zu seinem Wechsel zum 1. FC Köln im Jahr 2013 seine Schuhe für die Zebras. Insgesamt bestritt der Mittelstürmer 68 Zweitliga-Partien (zehn Tore, vier Vorlagen) für seinen Herzensverein und kam auch im DFB-Pokal-Finale 2011 gegen Schalke 04 (0:5) zum Einsatz. Zu seiner Verbundenheit zum MSV hatte Exslager nie einen Hehl gemacht.

Auch in der Gegenwart verfolgt er weiterhin seinen Ex-Klub: "In dieser Saison ist es ein Auf und Ab. Ich muss natürlich auch fair zugeben, dass ich nicht die größten Insiderinformationen habe, obwohl ich viel lese und auch einige Spiele schaue. Durch die ständigen Änderungen innerhalb der Mannschaft, auf der Trainerbank oder sogar im Vorstand fehlt mir persönlich etwas die Identifikation. Beim Hinspiel gegen RWE war ich im Stadion. Wenn man da gesehen hat, wie die Leute für diesen geilen Verein brennen, dann ist das für mich einmalig. Ich hänge immer noch sehr am MSV Duisburg und wünsche mir, dass sich der Klub ein, zwei Jahre in der Liga stabilisiert und dann vielleicht um den Aufstieg mitspielen kann. Als Fan des MSV hoffe ich auf eine ruhige, stabile Saison."

Ich erwarte, dass sich beide Teams zu Beginn erst einmal abtasten werden, weil keiner dieses Spiel verlieren möchte. Natürlich bin ich ganz klar für den MSV und tippe auf einen knappen 2:1-Auswärtssieg. Damit wären alle Duisburger sehr zufrieden. Maurice Exslager.

Das Derby zwischen RWE und den Zebras ist auch ein Duell zweier Tabellennachbarn. Entsprechend rechnet Exslager an der Hafenstraße mit einer Partie auf Augenhöhe: "Ich erwarte ein sehr ausgeglichenes Derby. Essen ist ein hartes Pflaster. Ich denke aber nicht, dass sich der MSV davon überraschen oder beeindrucken lässt. Ich erwarte, dass sich beide Teams zu Beginn erst einmal abtasten werden, weil keiner dieses Spiel verlieren möchte. Natürlich bin ich ganz klar für den MSV und tippe auf einen knappen 2:1-Auswärtssieg. Damit wären alle Duisburger sehr zufrieden."

Seine Profikarriere beendete der frühere deutsche U20-Nationalspieler 2019 im Trikot von Fortuna Köln. Mittlerweile ist er spielender Co-Trainer beim Bezirksligisten 1. FC Bocholt II.

"Eigentlich wollte ich im vergangenen Sommer ganz aufhören, weil ich Vater geworden bin und durch meine Selbstständigkeit viel unterwegs bin. Dann wurde ich gefragt, ob ich als spielender Co-Trainer beim 1. FC Bocholt II fungieren möchte. Nach reifen Überlegungen habe ich zugesagt. Mir macht diese Tätigkeit sehr viel Spaß. Zum Ende der Saison wird das aber wahrscheinlich auslaufen, weil ich das Gefühl habe, dass meine Arbeit nicht so wirklich wertgeschätzt wird. Das ist auch kein Problem. Es wird genug andere Optionen geben. Einen Job als Cheftrainer kann ich aktuell aber ausschließen. Meine Selbstständigkeit ist der Lebensmittelpunkt und da würde mir die nötige Zeit fehlen", erklärte Exslager.