RWE: Krasniqi schnürt Doppelpack für Teutonia Ottensen

Rot-Weiss Essen hat im laufenden Winter-Transferfenster zwei Spieler an Regionalliga-Klubs ausgeliehen. Ein Akteur schnürte am Wochenende einen Doppelpack.

Sascha Voelcke ist bis zum Saisonende an den West-Regionalligisten 1. FC Bocholt und Erolind Krasniqi an den Nord-Regionalligisten Teutonia Ottensen ausgeliehen. Beide haben nach der laufenden Saison noch einen gültigen Vertrag bei Rot-Weiss Essen. Im Bestfall kommen sie mit viel Spielpraxis und gestärkt an die Hafenstraße zurück.

Der Start ist schon einmal gelungen. Denn obwohl der 1. FC Bocholt sein Nachholspiel mit 0:1 gegen Fortuna Köln verlor, erhielt der 20-jährige Voelcke viel Lob vom Trainer.

"Er ist sehr engagiert im Training. Die Leistung gegen Köln, vor allem in der zweiten Halbzeit, war gut. Er hat die Räume auf dem Flügel geschlossen, sodass es auf seiner Seite nicht so viele Aktionen der Kölner gab. Wir wollen natürlich schauen, dass wir seine Schnelligkeit auch offensiv noch mehr nutzen", meinte Bocholts Coach Sven Schuchardt.

Auch, wenn uns das Trainer-Zitat in diesem Fall nicht zur Verfügung steht, dürfte auch der 22-jährige Krasniqi ein großes Lob von seinem Coach geerntet haben.





Denn Teutonia Ottensen testete am vergangenen Sonntag in einem Testspiel gegen FC Kilia Kiel seine Form und gewann mit 4:0. Krasniqi besorgte dabei in der 36. und 48. Minute das 1:0 und das 2:0. Nick Brisevac schoss den dritten Teutonia-Treffer. Brisevac werden sicherlich noch einige Fans von Rot-Weiß Oberhausen kennen.

Weder Voelcke noch Krasniqi spielten in der Hinrunde bei RWE eine große Rolle. Für beide dürfte das Leihgeschäft viel Sinn machen. Bleibt abzuwarten, in welcher Form sich das Youngster-Duo dann am 1. Juli 2023 wieder an der Hafenstraße vorstellt.