SC Verl: 6. Winter-Abgang fix! Offensivspieler kehrt zu Ex-Klub zurück

Der Sportclub Verl hat am Wochenende den ersten Sieg im Pflichtspieljahr 2023 gefeiert. Ein Spieler war nicht mehr dabei.

Beim 2:0-Sieg des SC Verl über den 1. FC Saarbrücken saß Koray Dag weder auf der Verler Bank noch der Tribüne des Paderborner Stadions, wo der Sportclub seine Drittliga-Heimspiele austrägt.

Der 19-Jährige kehrte nämlich am Wochenende zur U21-Mannschaft des SC Paderborn zurück. Erst im Sommer wechselte er aus dem Paderborner Oberliga-Team nach Verl, konnte sich aber beim Drittligisten nicht durchsetzen.

Der Offensivspieler kam gerade einmal nur zu einem einminütigen Einsatz in der 3. Liga für Verl. Ansonsten verstärkte er die U23 der Ostwestfalen in der Westfalenliga. Hier war Dag dann äußerst erfolgreich, seine Bilanz: 15 Spiele, 12 Tore!

Bereits von 2017 bis 2022 war der ehemalige türkische Junioren-Nationalspieler beim Paderborner Nachwuchs in der U15 bis zur U19 aktiv. Als U19-Spieler kam er in der vergangenen Saison bereits zu Einsätzen in der U21.

Wintertransfers des SC Verl: Zugänge: Oliver Batista Meier (Dynamo Dresden, ausgeliehen) Oliver Batista Meier (Dynamo Dresden, ausgeliehen) Abgänge: Cyrill Akono (Borussia Dortmund II), Wladimir Wagner (SV Lippstadt), Dominik Klann (Rot Weiss Ahlen, ausgeliehen), Presley Pululu (Hessen Kassel, ausgeliehen), Aaron Berzel (Ziel unbekannt), Koray Dag (SC Paderborn U21).

Und schon am Samstag, im Testspiel der Paderborner gegen SuS Bad Westernkotten (3:0), traf Dag in seinem ersten Spiel nach seiner Rückkehr ins Schwarze.

Dag ist bereits Spieler Nummer sechs - siehe Infobox - der den SC Verl im laufenden Winter-Transferfenster verlassen hat. Sebastian Lange, Sportchef in Verl, hatte es bereits Anfang Januar 2023 gegenüber RevierSport betont, dass der Kader zu groß sei und man sich von einigen Spielern trennen wolle - gesagt, getan: sechs Winter-Abgänge sind unter den Drittligisten in der laufenden Saison Rekord.