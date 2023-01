RWE: So soll die Revanche bei der SV Elversberg gelingen

Ohne den gewechselten Kapitän Daniel Heber muss Rot-Weiss Essen am Freitagabend bei der SV Elversberg ran. Stürmer Ron Berlinski kann nach Wadenverhärtung spielen.

Um 19 Uhr geht es los: Das Spiel eins bei Rot-Weiss Essen nach dem Abgang von Kapitän Daniel Heber. Das erste Spiel der Rückrunde. Und die gewollte Revanche bei der SV Elversberg.

Im Hinspiel hat der Mitaufsteiger und mittlerweile unangefochtene Tabellenführer den Essenern richtig eins mitgegeben. Mit 5:1 schoss das Team aus dem Saarland die Bergeborbecker aus dem eigenen Stadion. Klar, dass die Essener auf eine Revanche aus sind. Die Elf von Trainer Christoph Dabrowski konnte in den vergangenen Wochen schließlich Selbstvertrauen sammeln und gezeigt, wie schwer sie zu bezwingen sind. Seit neun Spielen ist RWE unbesiegt.

"Das habe ich aus meiner Festplatte gelöscht. Das hat sich gar nicht gut angefühlt“, sagte „Dabro“ im Vorfeld der Partie. „Wir haben in Verl beziehungsweise in Paderborn sehr viele hochkarätige Chancen gehabt und es leider verpasst, dem Spiel eine andere Richtung zu geben. Dann wurden wir bestraft. Das darf uns in Elversberg nicht passieren.“

Kapitän Heber und Erolind Krasniqi (Leihe nach Ottensen) sind nicht mehr dabei. Verzichten muss Dabrowski auf Sandro Plechaty, Felix Götze und Michel Niemeyer. Zittern mussten die Essener Fans um Stürmer Ron Berlinski. Der ehemalige Verler hatte das Training abbrechen müssen und wegen einer Wadenverhärtung aussetzen müssen. Er kann allerdings spielen, sitzt aber erst einmal auf der Bank. Für ihn beginnt Simon Engelmann

Rechts hinten erhält derweil Andreas Wiegel nach seiner Gehirnerschütterung wieder den Vorzug vor Meiko Sponsel. Er spielt neben José-Enrique Rios Alonso, Felix Herzenbruch und dem neuen Spielführer Felix Bastians. Auf der Sechs agieren erneut Björn Rother und Niklas Tarnat. Die Offensivreihe hinter Engelmann bilden Isaiah Young, Thomas Eisfeld und Lawrence Ennali

Die Aufstellung in der Übersicht

RWE: Golz - Wiegel, Rios Alonso, Herzenbruch, Bastians - Rother, Tarnat - Ennali, Eisfeld, Young - Engelmann.

Bank: Wienands - Römling, Fandrich, Berlinski, Holzweiler, Kourouma, Loubongo, Sponsel, Kefkir.

Elversberg: Kristof - Fellhauer, Correia, Antonitsch, Neubauer - Jacobsen, Dürholtz - Feil, Woltemade, Rochelt - Schnellbacher.

Bank: Lehmann - Menke, von Piechowski, Mustafa, Tekerci, Mißner, Suero Fernandez, Sickinger, Koffi.