RWE: Nächstes Leihgeschäft! Mittelfeldspieler wechselt in die Regionalliga

Drittligist Rot-Weiss Essen hat nach Sascha Voelcke den nächsten Spieler an einen Regionalligisten verliehen.

Nach Sascha Voelcke, der bis zum Saisonende beim 1. FC Bocholt spielen wird, verlässt auch Erolind Krasniqi Rot-Weiss Essen. Der Mittelfeldspieler wird bis zum 30. Juni 2023 an Teutonia Ottensen aus der Regionalliga Nord verliehen. Zur Saison 2023/24 kehrt der 22-jährige Krasniqi an die Hafenstraße zurück.

"Erolind Krasniqi wurde in der bisherigen Spielzeit immer wieder durch kleinere Verletzungen zurückgeworfen und kam dadurch in keinen Rhythmus. Entsprechend schwer hatte er es, auf Einsätze zu kommen. Mit Blick auf die Konkurrenz auf seiner Position wird sich dies kurzfristig wohl auch nicht ändern. Wir drücken Erolind die Daumen, dass er verletzungsfrei bleibt und in der Nähe seiner Heimat wieder zu alter Stärke zurückfindet", erklärt Sportdirektor Jörn Nowak.

Krasniqi wechselte im Oktober 2019 aus der U19 des Hamburger SV, wo er Kapitän war, an die Hafenstraße, wurde ein Jahr später jedoch an den BFC Dynamo ausgeliehen. Seit seiner Rückkehr im Sommer 2021 absolvierte der kosovarische U-Nationalspieler für RWE 31 Pflichtspiele, in denen er neun Treffer erzielen konnte.

Eine Übersicht der Vertragssituation des Kaders von Rot-Weiss Essen:

Auslaufende Leihspieler-Verträge:

Felix Götze (FC Augsburg, bleibt bei Klassenerhalt bei RWE)

Luca Wollschläger (Hertha BSC)

Meiko Sponsel (1. FC Köln)

Lawrence Ennali (Hannover 96)

Moritz Römling (VfL Bochum)

Auslaufende Verträge - ohne Option auf Verlängerung:

Felix Bastians

Oguzhan Kefkir

Jakob Golz

Raphael Koczor

Simon Engelmann

Niklas Tarnat

Felix Herzenbruch

Michel Niemeyer

Kevin Holzweiler

Auslaufende Verträge - mit Option auf Verlängerung:

Ron Berlinski

Cedric Harenbrock

Gültige Verträge über die laufende Saison hinaus haben:

Bis zum 30. Juni 2024: Clemens Fandrich, Thomas Eisfeld, Björn Rother, Enrique Jose Rios Alonso, Isaiah Young, Aurel Loubongo, Sandro Plechaty, Felix Wienand

Plus die aktuell ausgeliehenen: Nico Haiduk (ETB SW Essen), Fabian Rüth (RW Koblenz), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück), Mehmet Timur Kesim (SG Wattenscheid 09), Sascha Voelcke (1. FC Bocholt), Erolind Krasniqi (Teutonia Ottensen)

Bis zum 30. Juni 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel