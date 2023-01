RWE: Nach Heber-Abgang - Das ist der neue Kaptiän an der Hafenstraße

Rot-Weiss Essen und Daniel Heber gehen getrennte Wege. Das ist seit dem 24. Januar 2023 Fakt. Einmal mehr wird ein neuer Kapitän in Essen die Binde tragen.

Daniel Heber hat Rot-Weiss Essen in Richtung des Zweitligisten 1. FC Magdeburg verlassen. Der bisherige RWE-Kapitän suchte trotz eines bis zum 30. Juni 2025 gültigen Vertrag eine neue Herausforderung.

Heißt für RWE: Auch ein neuer Kapitän muss her. Dieser ist aber längst gefunden. Felix Bastians ist ab sofort neuer Kapitän an der Hafenstraße.

"Felix hat ihn doch immer, wenn Daniel gefehlt hat, vertreten. Deshalb stellt sich da gar nicht die Frage. Felix ist unser neuer Kapitän. Er geht mit guten Leistungen und als Führungsspieler immer voran", bestätigt RWE-Trainer Christoph Dabrowski gegenüber RevierSport.

Felix Bastians ist binnen der letzten dreieinhalb Jahre der Mannschaftsführer Nummer fünf bei Rot-Weiss Essen. Seine Vorgänger waren: Marco Kehl-Gomez (aktuell bei SGV Freiberg in der Regionalliga Südwest aktiv, Anm. d. Red.), Dennis Grote (spielt für Preußen Münster), Daniel Davari (steht bei Rot-Weiß Oberhausen unter Vertrag) und eben Daniel Heber (1. FC Magdeburg).

Felix Bastians im RWE-Trikot: 47 Spiele, 9 Tore, 2 Vorlagen

Die RWE-Fans werden wohl hoffen, dass das Kapitänsamt für Leistungsträger Bastians kein schlechtes Omen sein wird und er auch RWE verlässt. Denn schließlich läuft der Vertrag des Defensiv-Spezialisten im kommenden Sommer aus.

Doch nach RevierSport-Informationen will RWE Bastians, der am 9. Mai 35 Jahre alt wird, unbedingt halten. Die ersten Gesprächsrunden soll es demnach schon gegeben haben. Und: RWE und Bastians sollen auf einem guten Weg sein, was eine Vertragsverlängerung betrifft.

Der 92-malige Bundesligaspieler und 116-fache Akteur der 2. Liga spielt eine tolle Saison und hat als Abwehrspieler in 18 Begegnungen bereits sechsmal getroffen. In dieser Form ist der Ex-Bochumer für Rot-Weiss Essen und Trainer Dabrowski unverzichtbar. Dessen wird sich auch RWE-Sportchef Jörn Nowak in den Verhandlungen mit dem neuen Mannschaftskapitän bewusst sein.